„Z Filipa Muchy se postupem času stal velice dobrý gólman, musel si to odsedět, odpracovat a už si zasloužil, posunout se do vyšší soutěže. Bude to mít těžké, ale věřím, že se může prosadit. Je to pro nás velká ztráta, protože nám odešla jednička,“ vrátil se krátce sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík k odchodu brankáře.