Fotbalisté Prostějova počtvrté v řadě bodovali. Po dvou výhrách v řadě přišla remíza na hřišti béčka Slavie. Eskáčko dalo gól do šatny, ale ještě před přestávkou o vedení přišlo. Nakonec muselo dotahovat a vyrovnávat na 2:2.

Remíza s Vlašimí, výhra na Baníku B a doma s Jihlavou a teď další bod. Svěřenci Radima Kučery v osmém kole Chance Národní Ligy zapsali desátý bod do tabulky. Mají jich stejně jako nedělní soupeř béčko Slavie.

Hosté však museli řešit nepříjemnosti. Už před utkáním bylo jisté, že do duelu nebude moci zasáhnout vykartovaný Jakub Habusta, kromě toho udělal oproti poslednímu domácímu úspěšnému utkání kouč další dvě změny. A do sestavy musel sahat také po půl hodině hry, když se zranil Bartolomeu.

Prostějovským hráčům to ale nevadilo a ve 41. minutě po ztrátě Mikulandy se radoval z vedení po brance Lehovce. Zdálo se to jako dobrý závěr úvodní půle, jenže klub z Hané inkasoval ještě do přestávky vyrovnávací gól. Minutu před jejím začátkem se totiž prosadil Toula.

A nejen že Prostějov ztratil vedení, ale okamžitě po příchodu ze šaten dokonce prohrával. Ve 47. minutě usměrnil Pechovu pobídku do sítě Mikulanda a béčko Slavie vedlo 2:1.

Rychle mohl srovnat Matoušek, ale Kolář byl proti. Přesto tento rychlonohý záložník skóroval. Ale až o dvacet minut později. V 72. minutě zužitkoval tlak a rohový kop v gól na konečných 2:2 a vystřelil tak Prostějovu bod.

Do utkání naskočila také brazilská posila z ligových Pardubic Leandro Matheus Rodrigues Lima, který dorazil v sobotu na hostování s opcí. V novém dresu se objevil na posledních pět minut. „Měl by zvýšit údernost v ofenzivě,“ napsal klub na své webové stránky.

Zároveň Prostějov poslal na hostování Anwara Imidera.

SK Slavia Praha B - 1. SK Prostějov 2:2 (1:1)

Branky: 44. D. Toula, 47. Mikulanda – 41. Lehovec, 72. Matoušek

Rozhodčí: Kotala – Kotík, Dresler. ŽK: D. Toula, Hunal – Matoušek, Ševčík, Lahodný, Kučera, Matocha, Carneiro. Diváci: 513

Slavia B: O. Kolář – Trédl, Hunal (C), Konečný, Zachoval – Pech (90. Mi. Škoda), Bužek – Belžík (69. Pikolon), Beran, Mikulanda (78. Slončík) – D. Toula. Trenér: David Střihavka

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Ševčík (C), Šindelář, Carneiro – Lahodný, Matocha – Matoušek (84. Lima), Bartolomeu (30. Vybíral, 90+2. Zapletal), Žák (90+2. Slaměna) – Hrdlička (84. Koudelka). Trenér: Radim Kučera