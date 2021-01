Nejde ani tak přímo o Prostějov. Profesionální hráči mají trénink povolen. Potíž je ale se soupeři. Nejvyšší soutěž už začala, takže soupeři z ní nepřipadají v úvahu. Od třetí ligy níž zase není trénink povolen. A tak se duely proti Kroměříži a béčku Zlína nekonaly.

„Soupeři z nižších soutěží nemohou trénovat, takže je to se zápasy problematické. Příliš nepočítáme ani s tím, že by se hrála o následujícím víkendu utkání s Uničovem a Frýdkem-Místkem, byť vláda má údajně řešit návrh určitého rozvolnění opatření pro sportování,“ sdělil technický ředitel 1. SK Prostějov Tomáš Čepa.

„Pro nás momentálně navíc platí i to, že se musíme před každým zápasem kompletně nechat testovat. Přičemž nestačí antigenní testy, ale je potřeba projít PCR testováním. A to je dosti nákladná záležitost,“ dodal.

V pátek tak Prostějovští sehráli pouze modelové utkání Žlutých proti Fialovým. Už u něj nebyl slovenský brankář Miloš Bréda, který odchází zpět na Slovensko do Komárna.

Šestadvacetiletý gólman působil v Prostějově od léta 2018. Celkem odchytal ve druhé lize za klub 41 zápasů. Během posledního podzimu však dostával přednost jeho konkurent Filip Mucha.

„Miloš dal najevo, že chce především chytat, což je v jeho věku pochopitelné. Na to konto začala jednání,“ řekl trenér Pavel Šustr.

„Odchytal tady spoustu zápasů, je to výborný gólman i klub. Důležitý element také do kabiny. Z tohoto pohledu je to pro nás určitě ztráta,“ uvedl Šustr.

Brédovo místo v kádru zaujme Michal Bárta. V jednatřiceti letech je někdejší člen mládežnických reprezentací a odchovanec olomoucké Sigmy už zkušeným gólman. V nejvyšší soutěži nasbíral 35 zápasů za Baník Ostrava a Jablonec. Objevil se také v kádru Bohemians 1905. Naposledy chytal za třetiligový Frýdek-Místek.

„Věřím, že jsme udělali dobrý výběr. Je to zkušený kvalitní brankář a měl by zajistit, abychom tady měli opět dobrou brankářskou dvojici a zdravou konkurenci,“ doplnil Šustr.