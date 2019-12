Fotbalisté Prostějova zakončí své podzimní působení ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE v neděli na hřišti Vlašimi. Na poslední duel museli nezvykle čekat dva týdny, protože soutěž přerušila reprezentační přestávka.

Fotbalisté Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

„Přijde mi to trochu nelogické. V neděli může klidně třeba sněžit. Mohlo se hrát daleko dřív v nějakou středu. Zkoušeli jsme zápas přeložit aspoň na minulý týden, podobně jako Líšeň, abychom nečekali, ale Vlašim měla hráče na reprezentaci, tak na to nepřistoupila. Co se dá dělat,“ posteskl si trenér Prostějova Oldřich Machala.