"Myslím, že vstup se opravdu vydařil. Venku jsme porazili Duklu a dva týdny poté doma Jihlavu. Mezitím proběhla reprezentační přestávka, během níž měli trenéři příležitost s mužstvem pracovat a zapracovávat do jeho hry svůj styl a své prvky. Myslím, že si vše dobře sedlo a celý tým pracuje velmi dobře," komentuje působení nových trenérů František Jura.

Jedinou porážkou nového trenérského tandemu je zatím těsný nezdar na půdě Táborska. "Pravdou je, že mě výsledek mrzí. Musím dodat, že to byl herně jeden z našich nejlepších výkonů. S projevem na hřišti jsem byl spokojený. Ve výsledku se to bohužel neprojevilo, ale i taková utkání v sezoně přicházejí," ohlíží se za jednobrankovou prohrou šéf klubu.

O uplyulém víkendu remizovali Prostějovští doma s Líšní. Remízu ze zápasu, ve kterém hráli dlouho v oslabení, nakonec zachránili v závěru. "Zápasy s Líšní jsou vždycky složité, jedná se o dobrý tým a vedou jej velmi zkušení trenéři. Po červené kartě pro Lubomíra Machynka jsme dlouho hráli v deseti a vyrovnávali až v samotném závěru. Takže bod bereme a jdeme dál," hodnotí Jura a vyhlíží závěr podzimu.

"Noví trenéři získali ve čtyřech zápasech celkem sedm bodů. Nyní nás čekají duely s Viktorkou Žižkov, s Varnsdorfem a na závěr se Spartou. Kdyby se nám podařilo vybojovat dalších sedm bodů, bylo by to super, ale není to jediný cíl. Dvě z těchto utkání hrajeme doma a určitě se chceme divákům ukázat v tom nejlepším světle," plánuje první muž prostějovského fotbalu.

Už na sobotní utkání s Žižkovem půjdou fanoušci opět za peníze. Od ostudné porážky s Vyškovem platili lístky za diváky sami hráči. "Výkon s Vyškovem byl ostudný a naši fanoušci byli oprávněně naštvaní. I proto museli hráči vstupné na domácí zápasy platit za diváky. Ale od té doby tým ukázal, že se o výsledek umí poprat a nechat na hřišti všechno. Je načase hodit vše za hlavu a vrátit se do normálního režimu," vrátil se k debaklu na hřišti rivala Jura a uzavírá: "Takže už tuto sobotu začneme znovu vybírat vstupné a slibujeme, že pro dobrý výsledek uděláme maximum. Sobotní zápas s Viktorií Žižkov bude určitě jedním ze svátků fotbalu a já bych na něj naše fanoušky moc rád pozval: Přijďte všichni fandit a užijte si společně s námi sobotní odpoledne s fotbalem."

Utkání s Viktorií Žižkov se hraje v sobotu 6. listopadu s výkopem ve 14 hodin. Při pohledu na průběžné pořadí FNL vyplývá, že je Eskáčko v utkání favoritem. Od předposlední Viktorky dělí tým z Hané jedenáct bodů a sedm příček v tabulce.