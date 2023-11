Fotbalisté Prostějova si v 15. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vyšlápli na Opavu. Ve venkovním utkání řídili výhru Jan Schaffartzik a Tomáš Malec. Domácí stihli už jen snížit.

Trenér Prostějova Pavel Zavadil | Video: Roman Brhel/Jan Šimek

Speciální zápas v Opavě čekal na trenéra Prostějova Pavla Zavadila, který ve slezském městě bydlí, strávil v tamním klubu část hráčské kariéry a byl také sportovním manažerem.

„Specificky jsem to nebral. Když někde delší dobu hrajete, tak je to jiný zápas, ale já jsem se snažil koncentrovat jen na hru a na nás, at hrajeme a působíme dobře,“ řekl na úvod Pavel Zavadil.

Rovněž zajímavý byl duel pro dalšího bývalého hráče Opavy Jana Schaffartzika, který se do sestavy vrátil po jednozápasové pauze vynucené čtyřmi žlutými kartami.

Sigmě chyběl Beneš, Novák nehrál. Z Jablonce veze bod

A právě zkušený stoper poslal Eskáčko po hodině hry do vedení, když se mu podařilo zužitkovat centr ze standardní situace Patrika Slaměny.

O pět minut později bylo v hostujícím táboře ještě veseleji, protože druhou trefu přidal Tomáš Malec.

Mezi těmito góly mohl přijít ještě jeden, ale střela Slaměny proletěla mimo. Opavu tak o to víc mohly mrzet neproměněné příležitosti z kraje druhé půle. Vaněček totiž hlavou přestřelil, Jakub Rezek poté napálil jen tyč.

V závěru se domácí celek tlačil za vyrovnáním a osm minut před koncem se dočkal snížení. Střelu Filipa Blechy tečoval Adam Ondráček a Krynský byl bez šance.

„Závěr mě trošku mrzí. Musíme to dohrát lépe. Měli jsme s tím v předchozích zápasech problémy. Chystali jsme se celý týden, že musíme být maximálně zodpovědní, každý si to uvědomoval. Konec byl hektický, domácí to hráli jednoduše dlouhými míči, mají na to typologické hráče. Jsem rád, že jsme to uskákali,“ hodnotil Zavadil.

Zdroj: Roman Brhel/Jan Šimek

Ve zbylém čase se už Opavě nepodařilo snížit a Prostějov tak těsné vítězství uhájil. Díky třem bodům opustil sestupové příčky a kolo před koncem podzimní části je Eskáčko třinácté.

„Utkání bylo z naší strany hodně povedené. Hráli jsme přesně to, co jsme chtěli. odzadu kombinačně, organizovaně a byli jsme herně po celý zápas lepší. Tři body jsou pro nás strašně důležité,“ byl spokojený Zavadil.

Prostějovu tak ani nechyběli Jan Koudelka a Radek Látal, kteří do utkání nemohli naskočit kvůli trestu za čtyři žluté karty. V sobotu pak uzavře Eskáčko soutěžní zápasy v roce 2023 domácím duelem s Kroměříží, která je bod za ním. Měření sil proběhne v sobotu v 10.30 na stadionu HFK Olomouc.

SFC Opava – 1. SK Prostějov 1:2 (0:0)

Branky: 82. Ondráček – 60. Schaffartzik, 65. Gábriš. Rozhodčí: Hocek – Ratajová, Novák. ŽK: Rezek - Jaroň, Slaměna, Malec, Habusta. Diváci: 1795.

SFC Opava: Číž – Kopečný, Vincour (90. Wehowský), Kadlec (86. Hýbl) – Málek, Velička (46. Rezek), Omale, Blecha, Ščudla (46. Ondráček) – Rataj (86. Haitl), Vaněček. Trenér: Miloslav Brožek.

1. SK Prostějov: Krynskyj – Gábriš, Schaffartzik, K. Spáčil (73. Kulig) – Bartolomeu, Habusta, Šimek, Slaměna (90. Macháček), P. Jaroň – Malec, Silný (83. Cienecala). Trenér: Pavel Zavadil.