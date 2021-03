Prostějov na půdě Varnsdorfu inkasoval jako první. Když se z trestného kopu prosadil Adam Ondráček. Ještě do poločasu ale Hanáci vyrovnali zásluhou proměněné penalty Kopřivy.

„Sami jsme byli zvědaví, jak kluci po minimu tréninků na přírodní trávě všechno vstřebají. Nevstoupili jsme do zápasu úplně v klidu, ale zase ne ustrašeně. Měli jsme dost ztrát, hra byla celkem rozháraná. Nakonec jsme z trestňáku dostali branku, ale do poločasu se nám podařilo vyrovnat, což bylo dobře,“ řekl trenér Prostějova Pavel Šustr.

Od druhé půle už „Eskáčko“ tahalo za delší konec. Hned v 50. minutě Kopřiva přidal druhou branku po přihrávce Koudelky. Následně Omale hlavou trefil břevno. V 73. minutě pak pojistku po brejku přidal Zlatohlávek, spolu s brankářem Bártou a navrátilcem Koudelkou jedna ze tří zimních posil Prostějova, jež naskočila do prvního zápasu.

Ještě to ale nebylo definitivní rozhodnutí. Za tři minuty totiž skončila přesně u tyče rána domácího Ondřeje Bláhy. Drama však nemělo dlouhého trvání. První jarní gól k pěti podzimním přidal nejlepší prostějovský střelec Jakub Matoušek po dalším rychlém protiútoku.

„Od druhého poločasu jsme už našli větší klid ve hře. Z toho pramenily i tři góly, které jsme dali. Všechny padly po hezkých akcích. Můžu být spokojený,“ řekl Šustr. „Ani po snížení na 2:3 jsem necítil z kluků, že by nějak výrazněji znervózněli. Ale samozřejmě pod kontrolou máte jen to, co můžete udělat sami,“ dodal Šustr.

Varnsdorf zůstává v tabulce devátý. Prostějov se díky vítězství posunul z páté příčky na čtvrtou. Na vedoucí Líšeň ztrácí tři body.

Příští víkend na Šustrovy svěřence čeká v sobotu od 13.30 v domácím prostředí pražská Dukla.

„Klukům jsem po zápase říkal, abychom si na záda nebrali věci, které nebudeme schopní unést. Odkrajujme to krajíček po krajíčku a uvidíme. Máme před sebou zajímavé zápasy s Duklou a Žižkovem. Ty nám ukážou, jak dobří opravdu jsme,“ uzavřel kouč.

FK Varnsdorf – 1. SK Prostějov 2:4 (1:1)

Branky: 24. Ondráček, 76. Bláha – 36. a 50. Kopřiva, 74. Zlatohlávek, 81. Matoušek. Rozhodčí: Černý – Hurych, Leška. ŽK: Zbrožek, Hasil – Koudelka, Omale, Schuster.

Varnsdorf: Vaňák – M. Richter, Zbrožek, Hasil – Lehoczki (72. Schön), Bláha (89. Macháček), M. Kubista, Daniel Novák (72. Kazda) – Rudnytskyy, Ondráček (75. Kocourek) – Velich. Trenér: Pavel Drsek

Prostějov: Bárta – Machynek (82. Šmehyl), Bala, Schuster, Stříž – Omale (82. Spáčil) – Matoušek, Koudelka (89. Jurásek), Kopřiva, Zapletal (89. Langer) – Píchal (70. Zlatohlávek). Trenér: Pavel Šustr