„Je to pro nás důležité. Budeme za diváky rádi a chceme je pozvat,“ sdělil předseda Prostějova František Jura. Klub totiž v úvodu nečeká nic jednoduchého. Po Příbrami změří síly v Praze s rezervou Sparty a následně přivítá Zbrojovku Brno. „Fanoušky ale nepřilákáme jinak než dobrou hrou a přístupem. Chceme je poprosit, aby nás přišli podpořit, těšíme se na ně. Bohužel budou muset dodržovat různá opatření, která požaduje LFA. Nikdo z toho radost nemá a není to náš výmysl,“ pokračoval Jura.

I nadále je nutné se prokázat platným testem nebo certifikátem o očkování a dále je nutnost používat na tribunách respirátory. Klub před stadionem postaví testovací stan.

Prostějov vstupuje do ročníku s vysokými ambicemi a chtěl by hrát do pátého místa. „Dělám maximum a snažím se to přenést i na hráče, aby do tréninků i zápasů dali všechno,“ prozradil kouč Jiří Jarošík. „Všichni se těšíme, mohla by to být špičková a vyrovnaná soutěž. Snad celou dobu budou moci chodit fanoušci, což klukům určitě pomůže,“ dodal. Sám ale ví, že jeho svěřenci musí předvést mnohem více než v generálce s Rosicemi. „Ukázalo nám to, že k utkání musíme přistoupit jinak,“ hodnotil.

Matadoři

Pomoci by k tomu mohli i dva velezkušení borci. Posila Petr Jiráček dostal v Prostějově novou chuť do fotbalu. „Mé nadšení upadávalo, rozhodoval jsem se, jestli vůbec budu pokračovat, ale pan Jura se mi ozval a jeho nadšení hodil na mě, trošku mě probudil. Od prvního rozhovoru, co jsem tady, cítím, že Prostějov má ambice, chce jít nahoru a drží se cesty, které věří. Jsem rád, že tu můžu být a jsem za těch pár týdnů maximálně spokojený,“ popisoval bývalý reprezentační záložník.

„Je fajn být zase vyfluslý a unavený po tréninku. Věřím, že sezona bude dobrá,“ dodal.

K ruce navíc bude mít i stopera Aleše Schustera, který chtěl rovněž končit s kariérou. Nakonec ale kývl Prostějovu na půlroční prodloužení smlouvy. „Už si hledal práci, ale asi to nedopadlo podle jeho představ. Ještě ty mlaďochy vzadu podrží. Navíc v zápasech, které odehrál, patřil vždy k nejlepším a mladí se vedle něj cítí dobře a jdou výkonnostně nahoru,“ přiblížil sportovní ředitel klubu Ladislav Dudík.

Naopak chybět bude Jarošíkovi pro zranění levý bek Michal Stříž.