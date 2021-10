Branky Jana Schaffartzika a Jana Koudelky obrátily nepříznivý vývoj z 0:1 a posunuly Prostějov na páté místo tabulky. Rázem ztrácí na baráž pouhopouhé dva body!

„Jsme samozřejmě za výhru strašně rádi. Obrátit zápas s Jihlavou je hodně cenné,“ říká Šmejkal.

Mužstvo převzal narychlo po Jiřím Jarošíkovi a od té doby zatím zná pouze vítězství. „Kéž by to tak šlo i dál,“ smál se. „Trenér to tam má naplánované vždycky, ale uvidíme,“ usmíval se po Jihlavě. Z povedeného startu však nedělá velkou vědu. Dobře si uvědomuje, jak vrtkavý umí fotbal být. „Druhá liga je tradičně hrozně vyrovnaná soutěž a řekl bych, že letos je ještě vyrovnanější,“ míní Šmejkal. „Kdo by nechtěl hrát nahoře. Teď jsme tam poskočili a chceme tam být i dál. Buďme však skromní. Máme dvě výhry, jsme spokojení a máme čas, abychom se připravili na další utkání,“ řekl kouč Prostějova.

Teď jej čeká další duel na hřišti Táborska. To je v tabulce prozatím osmé, poslední dva zápas v Jihlavě a s Líšní prohrálo.

Hraje se v neděli od 15.30. „Posílili kádr a dokazují, že jsou kvalitní tým. Je to další obtížné utkání. Ale nemůžeme říct nic jiného, než že budeme chtít bodovat,“ uvedl někdejší reprezentační záložník, který prostějovské mužstvo poznává za pochodu.

„Víme, že mužstvo je pracovité a bojovné. Trochu se snažíme zlepšit hru dopředu, protože v předchozích kolech jsme moc gólů nedali. Proti Jihlavě se podařilo dát dva, za což jsme moc rádi. Chceme tedy udržet v kvalitě ten zadek a střílet víc branek vepředu,“ dodal Šmejkal.