Hanáci začali zápas dobře a už v sedmnácté minutě je poslal do vedení hlavou po Kušejově centru Daniel Bialek. Následně byli po zbytek první půle aktivnější a dokázali si vytvořit i některé šance. Ani jednu z nich však nedokázali využít, a tak se šlo do kabin za jejich těsného vedení 1:0.

Čtyři minuty po změně stran pak mohl po Omaleho přihrávce zvýšit prostějovské vedení Pinc, Hasalík proti němu ale dobře vyběhl a šanci mu zmařil. A tak se nakonec dostali ke gólovému slovu i Slezané. V 65. minutě se k odraženému míči po rohovém kopu dostal Martin Foltyn a krásným volejem ze vzduchu vyrovnal.

Začal krajský přebor: Lipová a Kostelec bez bodu, Konice remizovala

To už ale bylo, co se týče změn skóre, vše. Ani jeden z celků si navíc nevytvořil žádnou větší příležitost. Zápas tedy skončil spravedlivou remízou 1:1.

„V druhém poločase už to pak byl takový bojovný zápas. Třinec zvýšil útočnou aktivitu, my jsme nedokázali delší čas podržet míč a trochu jsme se přizpůsobili jejich hře. To pak vyvrcholilo tím, že jsme dostali dost prazvláštní gól, kdy jsme špatně zareagovali na letící balon. Myslím si, že po výkonu, který jsme předvedli, je pro nás bod dobrý," pokračoval prostějovský kormidelník.

FOTO a VIDEO: Jedenáctý Hirt pomohl Rotovi udržet žlutý trikot v Sazka Tour

V příštím kole čeká borce z Prostějova Varnsdorf, který v prvním kole překvapil výhrou nad Opavou a v tom druhém pak padl v Líšni poměrem 0:3. „Věřím, že budou chtít více hrát fotbal a také více kombinovat. Bude to ale hodně o tom, jak se s tím vyrovnáme po stránce herního nasazení. To když zvládneme, tam tam můžeme uhrát dobrý výsledek," uzavřel Pavel Šustr.

1. SK Prostějov - FK Fotbal Třinec 1:1 (1:0)

Branky: 17. Bialek - 66. Foltyn. Rozhodčí: Vokoun - Matoušek, Mojžíš. ŽK: Omale, Bartolomeu, Mach - Hýbl, Kania, Kateřiňák. Diváci: 620.

Prostějov: Krynskyj – Blahuta (81. Bolf), Bialek, Schaffartzik, Elbel (81. Píchal) – Bartolomeu, Omale, M. Mach (81. Gáč), Kušej (74. Zapletal) – Koudelka, Pinc. Trenér: Pavel Šustr.

Třinec: Hasalík – Jursa (90. Szewieczek), Foltyn, Straňák, Hýbl – Machuča (46. Holík), Habusta – Omasta (58. Gembický), Kateřiňák, Kania (58. Tandara) – Juřena. Trenér: Martin Zbončák.