A více práce měl v prvním poločase opravdu prostějovský gólman Bárta. Nejdříve musel v šestnácté minutě likvidovat nepříjemnou střelu Nováka a po následném rohu pak vytáhl vynikající zákrok proti bombě z kopačky Bazala. Ve 27. minutě musel kvůli zranění odejít ze hřiště Zapletal, čímž se do hry dostal velezkušený Petr Jiráček.

„Střídat jsme museli už při rozcvičení, protože se nám zranil Schaffartzik. A pak jsme poměrně brzy stahovali i Zapletala, který si poranil kotník. Tyto dvě ztráty nás potkaly zhruba během půlhodiny. To se ale stává. Vystřídali jsme, trošku jsme přeskupili sestavu a i tak jsme si vytvořili příležitosti, které jsme ale bohužel neproměnili," mrzelo trenéra Hanáků.

O chvíli později domácí outsider dokonce docílil branky, která však neplatila pro ofsajd. A když už to vypadalo, že se schyluje k bezbrankové první půli, udeřil ve 44. minutě Vasil Kušej, který vystartoval po odraženém míči, přesprintoval domácího obránce a krásně zamířil ke vzdálenější tyči. Prostějov tak po poločase vedl v Praze 1:0.

Hned po přestávce přišly šance na obou stranách. Nejprve těsně minul hostující Bartolomeu, zanedlouho na tom byl podobně domácí Sixta.

V následujících minutách pak Žižkov dvakrát podržel Soukup. V koncovce zklamali Hönig a Urbanec.

A tak přišel trest. V 72. minutě dokázal v pádu obstřelit Bártu střídající Osmančík a bylo to 1:1. Oba celky si pak ještě vypracovaly několik slibných šancí, žádná z nich už ale ani jednu ze sítí nenapnula.

„Po změně stran jsme si vytvořili další spoustu vyložených příležitostí. Nedokázali jsme ale skórovat. Soupeř si jich oproti tomu vytvořil pár a radovat se mohl," říkal zklamaně prostějovský lodivod.

Ohlasy z KP: Překvapení a šance na záchranu. Kralice daly Medlovu trojku

Prostějov tak sice na devátý pokus dokázal na venkovním hřišti neprohrát, remíza na hřišti posledního celku ale rozhodně není nic k oslavě.

„Nevím, čím to je. Je to asi složitější otázka. Minulý rok jsme zase příliš nebodovali doma. Možná to souvisí i se stavem kádru. Nemáme typického středového útočníka a v určitých momentech nám chybí trošku více potřebné fyzické síly. To je asi základ těch neúspěchů," uzavřel Daniel Šmejkal.

FK Viktoria Žižkov - 1. SK Prostějov 1:1 (0:1)

Branky: 72. Osmančík - 44. Kušej. Rozhodčí: Kotala – Dobrovolný, Mikeska. ŽK: Bazal, Osmančík - Omale, Jiráček. Diváci: 456.

Žižkov: Soukup - Bazal (65. Richter), Žežulka, Gabriel, Jančura - Sixta (88. Aggoun), Súkeník - Elekana (46. Osmančík), Batioja (46. Voltr), Novák - Vandas. Trenér: Daniel Veselý.

Prostějov: Bárta - Zapletal (27. Jiráček), Zukal, Bialek, Urbanec - Kušej, Omale, Kopřiva, Hönig (73. Píchal) - Bartolomeu, Koudelka. Trenér: Daniel Šmejkal.