Fotbalisté Prostějova stejně jako v minulé sezoně končí v MOL Cupu po porážce na půdě ligové Mladé Boleslavi. Tentokrát druholigista prohrál 2:4.

1. SK Prostějov | Foto: Deník/David Kubatík

Zatímco loni ve 3. kole v Mladé Boleslavi padlo Eskáčko 0:4, tentokrát hrálo důstojnější roli. A to i přesto, že už ve 28. minutě šlo do deseti, protože červenou kartu viděl Michal Zapletal. Ten ještě předtím poslal svůj tým do vedení po čtvrt hodině hry.

Skvěle jsme do zápasu vstoupili. První půlhodina byla dobrá. Mladá Boleslav nevěděla, jak reagovat na naše rozestavení. Měli jsme dobré věci nahoru, řešili jsme dobře defenzivní činnost oni si pomáhali nakopávanými míči a my jsme to uskákali. Pak jsme udělali strašnou hloupost. Zapletal vyvážel míč a třicet metrů od jejich brány si to špatně předkopl šel do skluzu a sestřelil hráče. Šel ven a ráz utkání se změnil. “ hodnotil trenér Prostějova Pavel Zavadil.

Hostům nevyšel závěr první půle. V ní favorit otočil skóre díky brankám Yusufa. Bahrajnský útočník nejprve ve 39. minutě srovnal a v nastavení proměnil penaltu.

„V deseti to je vždy složité, my jsme ale zbytečně inkasovali ze standardky, Yusuf ani nevěděl, jak to dal. Do poločasu jsme udělali ještě obrovskou chybu, kdy jsme špatně vystoupili na hráče a byla penalta. Kdyby to bylo jedenáct na jedenáct, tak bychom asi gól do poločasu neinkasovali a ve druhém poločase to mohlo na postup stačit,“ litoval kouč.

Po změně stran se Hanáci, proti kterým nastoupil také jejich bývalý spoluhráč Vasil Kušej, dlouho drželi na dostřel, dokonce přežili další penaltu, jenže v 73. minutě je definitivně srazil bývalý stoper Sigmy Olomouc Florent Poulolo.

Boleslavští pak přidali ještě v 87. minutě zásluhou Matěje Pulkraba čtvrtý gól. Na ten ještě zareagoval hned o minutu později Patrik Slaměna a kosmeticky upravil skóre na konečných 2:4 z pohledu Prostějova. „To byla krásná akce. Před koncem šel ještě Peťa Jaroň sám na bránu, což byla podle mě jasná penalta, ale rozhodčí to nechal být,“ řekl Zavadil.

Další utkání čeká jeho svěřence až v neděli na půdě Jihlavy. „Náročně trénujeme, protočili jsme sestavu, kluky musím pochválit, jak pracovali. Máme čtyři dny do zápasu a je dost času se připravit,“ věří Pavel Zavadil, že vložený duel nebude mít na jeho hráče vliv. Ten navíc vůbec v úterý nenominoval Tomáše Malce a Jana Schaffartzika. „Dostali prostor jiní, na neděli budou připraveni,“ uzavřel kouč.

FK Mladá Boleslav - 1. SK Prostějov 4:2 (2:1)

Branky: 39. a 45+2. Yusuf, 73. Poulolo, 87. Pulkrab - 17. Zapletal, 88. Slaměna.

Rozhodčí: Ulrich - Kubr, Šafránková. ŽK: Elbel, Jaroň, Látal. ČK: 28. Zapletal (P.). Diváci: 516.

Mladá Boleslav: Mikulec - Suchomel, Yusuf (58. Matějovský), Ladra (70. Mašek), Solomon (70. Jawo), Kušej, Kadlec (76. Fulnek), Kubista, Mareček (58. Pulkrab), Karafiát, Poulolo. Trenér: Marek Kulič.

Prostějov: Krynskyj - Silný (63. Jaroň), Elbel (46. Slaměna), Cienciala, Šimek (46. Látal), Spáčil, Bolf (68. Bartolomeu), Macháček, Zapletal, Gabriš, Moučka (63. Koudelka). Trenér: Pavel Zavadil.