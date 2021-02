„Ke spokojenosti mám tentokrát daleko, abych byl upřímný. Věřím tomu, že i hráči to cítí podobně jako já. Nepředvedli jsme takový výkon jako v některých předchozích utkáních,“ řekl Šustr, jehož tým například před týdnem vypráskal Třinec 5:1.

„Jeden z důvodů určitě byl, že Blansko má kvalitu a utkání se hodně blížilo tomu, co nás čeká na začátku jara. Byla tam spousta soubojů, kvalitní bránění. Nedokázali jsme na to tentokrát najít recept,“ vysvětloval Šustr.

„Někdy jsme hráli naivně, jindy zase příliš složitě. Chyběl mi větší důraz v nábězích, větší rozhodnost a odvaha. Nebylo to povedené utkání. Jsem ale rád, že jsme zápas hráli. Věřím, že nám to pomůže, abychom do Varnsdorfu jeli ostražití,“ hodnotil výkon.

Obě branky padly po standardních situacích. Prostějovští vedli zásluhou obránce Daniela Bialka. Soupeř poté srovnal. „Byl to tečovaný míč a myslím, že Černín to doklepl,“ popsal Šustr.

„Co se týká dalších šancí, tak soupeř nás dobře napadal při rozehrávce a my jsme ho naivními chybami dostávali do příležitostí. Toho se musíme v mistrovských zápasech rozhodně vyvarovat,“ má jasno kouč.

Zato základní jedenáctku pro příští týden pro ostrý druholigový start prý zatím ještě v hlavě nemá.

„Ani dnes jsem to nemyslel tak, že by hráči, kteří třeba odehráli více než poločas, tak by měli určitě nastoupit i ve Varnsdorfu. Ti, co hráli, se mi v průběhu týdne zdáli o malinko lepší, než ti ostatní. Kdybych měl ale dnes říct, kdo si řekl o místo v základní sestavě. Tak na 100 procent bych neřekl ani jedno jméno,“ uvedl prostějovský kormidelník. „Hráči se budou muset v průběhu týdne znovu snažit přesvědčit, že patří do základní sestavy,“ dodal.

Blansko - Prostějov 1:1 (0:0)

Branky: Černín – Bialek.

Prostějov: Mucha (Bárta) – Machynek (Šmehyl), Bala (Bialek), Schuster, Stříž (Sečkář)– Jurásek (Matoušek), Omale (Kopřiva), Spáčil, Zapletal (Langer) – Koudelka – Píchal. Trenér: Pavel Šustr.