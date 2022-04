„Nebylo to ani o tom, že šlo o derby. Chtěli jsme nějakým způsobem ukončit tu sérii,“ přiznal kouč Prostějova Daniel Šmejkal.

První vážnější šance přišla ve dvanácté minutě, ale domácí gólman Bárta byl pozorný. Prostějovská hra byla zpočátku taková rozháraná.

„Chtěli jsme být aktivní, ale musel nás podržet brankář,“ objasnil Šmejkal. I tak šli jeho svěřenci do vedení.

Nejprve ještě Jiráčka vychytal brankář Kinský, ale míč vyrazil jen na roh. Ten rozehrál Koudelka a Kinský si tentokrát vybral slabší chvilku, protože centr podběhl a Omale na zadní tyči hlavičkoval do odkryté branky - 1:0 a Prostějov poprvé na jaře vedl.

„Máme tam několik variant rozehrávek, ale Sali je v tom silný a jsme rádi, že to vyšlo,“ řekl Šmejkal.

Hosté sáhli k brzkému střídání. Němečka nahradil Klesa a ten se hned činil. Prostějovští udělali na vlastní polovině dva zbytečné fauly. Při tom prvním ještě vypomohl Bárta, který míč vyboxoval, ale následně si na hranici vápna počínal nedovoleně Koudelka a Klesa zamířil přesně k tyči.

„Ani nevím, jestli to faul byl, ale pískl to. Je to gól na stranu gólmana, takže není o čem,“ hodnotil Šmejkal.

I tak to ale mohli být domácí, kdo by šel do kabin s jednobrankovým náskokem v zádech. Po faulu na Bartolomea nařídil rozhodčí penaltu, postavil se k ní kapitán Koudelka, jenže Kinský jeho střelu k tyči vyrazil.

„Je to mrzuté, ale také život, stává se to,“ nezatracoval středopolaře trenér.

Hned po změně stran mělo Eskáčko další dvě šance jít do vedení. Bartolomeu z přímého kopu trefoval přes zeď, ale míč letěl těsně vedle. Hned na to hlavičkoval Omale opět na zadní tyči také mimo.

A přestože Prostějov vstoupil do druhé půle aktivněji, udeřili hosté. Kušej ztratil míč na polovině hřiště a rychlý protiútok zakončil hlavičkou do tyčky Klesa, následně míč dorazil Dani Lual a Vyškov skóre otočil.

„Byla tam laciná ztráta na půlce hřiště u střídaček, z podobné chyby jsme inkasovali i v Chrudimi,“ nechápal Šmejkal.

„Klesův přínos byl evidentní,“ uznal vyškovský asistent trenéra Jan Trousil

Domácí ale zbraně nesložili a dostávali se do příležitosti. Nejprve Amobi špatně vyřešil finální přihrávku, následně Střížův dobrý centr mezi tři spoluhráče poslal vedle Zapletal.

„Byl tam vidět charakter a cením si toho, že jsme to nevzdali. I když tam byla trošku křeč. Když jsme prostřídali, tak jsme změnili styl hry. S Amobim tam přišla výška a my jsme to mohli zjednodušit,“

A tak pomohla zase standardka z kopačky Jana Koudelky. Ten poslal míč do vápna a po souboji se dostal k Janu Schaffartzikovi, který srovnal na konečných 2:2.

„Dva góly ze standardky, to jsme tady snad nikdy nedali,“ rozplýval se Šmejkal.

Prostějovským se tak nepovedlo oplatit Vyškovu porážku 0:4 z podzimu, ale i tak slaví první jarní body.

„Převládá zklamání. Necháme si dát dva jednoduché góly, potom do toho nesmyslně vstupuje rozhodčí, když u penalty čeká pět sekund, než to pískne, kdyby to písknul hned, tak se nikdo nebude zlobit, ale tohle mi vadí. Ve druhé půli pak byla po každém jejich zařvání nařízená standardka, čímž nás zatlačili,“ dodal Trousil.

„Nejsme spokojeni, protože jsme chtěli vyhrát, ale musíme být silní, protože za sebou máme čtyři porážky. V této situaci je pozitivní, že jsme dali dva góly. V sobotu máme Vlašim a musíme se rvát jako s Vyškovem,“ uzavřel Daniel Šmejkal.

1. SK Prostějov - MFK Vyškov 2:2 (1:1)

Branky: 19. Omale, 77. Schaffartzik – 31. Klesa, 52. Lual.

Rozhodčí: Cieslar – Bureš, Mikeska. ŽK: Omale, Stříž - Klesa. Diváci: 730.

Prostějov: Bárta - Stříž, Schaffartzik, Zukal (75. Bialek), Zapletal - Kušej (56. Hönig), Jiráček, Omale, Urbanec - Koudelka - Bartolomeu (56. Amobi). Trenér: Daniel Šmejkal.

Vyškov: Kinský – Štěpánek, Ilko, Oulehla, Lual (56. Macej), Moučka (83. M. Sedlák), Lahodný, Lacík, Němeček (27. Klesa), Matys, Ackroyd (83. Kanakimana). Trenér: Rostislav Horáček.