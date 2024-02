Fotbalisté Prostějova nastoupili k prvnímu duelu pod trenérem Radimem Kučerou. Jenže utkání s třetiligovým Třincem nezvládli. I přes poločasové vedení nakonec padli 1:2.

Radim Kučera | Foto: Deník/Jan Pořízek

Týden je na lavičce druholigového Prostějova kouč Radim Kučera, který nahradil Pavla Zavadila. „Jednání bylo celkem rychlé. Ozval se mi Jirka Balcárek, že odvolal celý realizační tým a druhý den jsme se domluvili, že tady podepíši smlouvu,“ sdělil nový kouč Eskáčka Radim Kučera.

Páteční duel s béčkem Slovanu Bratislava byl zrušen, a tak poprvé viděl své nové svěřence v akci ve středu proti třetiligovému Třinci. Vyzkoušet mohl také novou tvář Ondřeje Rudzana a k týmu se připojil také Šimek.

„Ondra je s námi krátce a zkoušel jsem ho na stoperovi i levém obránci, kde se mi líbil více. Musíme s ním ale pracovat a on se musí s týmem více sehrát,“ hodnotil jeho výkon.

V samotném utkání se dostal Prostějov do vedení po rohovém kopu zásluhou Malce. „První poločas se mi líbil více. Bylo tam několik věcí, které trénujeme, ale představoval bych si jich ještě více. Celkově jsme šli do zápasu s tím, že chceme udržet nulu, aby se tým zvedal v defenzivě,“ prozradil Radim Kučera.

Jenže to se jeho týmu nepodařilo a po změně stran dvakrát inkasoval a prohrál 1:2. „Druhý poločas byl horší. Dostali jsme góly, které tým srazily a potom tam byly další ztráty, kterými jsme soupeři nabízeli další možnosti ke skórování. Už to bylo v křeči. Nebyli jsme celkově v naší hře, byla tam slabá aktivita. Čekal jsem více do ofenzivní části, více náběhů a že budeme nebezpečnější,“ hodnotil kouč.

„Byli jsme oproti Třinci pomalejší, špatně a pozdě dostupovali hráče. Soupeř byl agresivnější, v tomhle se musíme zlepšit. Musíme vyhrávat osobní souboje. První kola bývají o soubojích, na to se musíme připravit, to nám dnes chybělo, čekal jsem větší důraz a větší odhodlání,“ dodal.

Zlepšit to může tým už v sobotu, kdy ve venkovním duelu změří síly se slovenskou Petržalkou.

„Teď jsem chtěl ještě vidět všechny hráče a dát jim čas na hřišti. Když se sestava prostřídá, tak to ztrácí na souhře a obměna tím zamává. Teď to bylo markantní. Od dalších zápasů bych to chtěl více ustálit, ale neznamená to, že když někdo bude hrát šedesát nebo sedmdesát minut, tak je v základní sestavě. Stále musím hráče poznávat a navnímat je v systému, který chceme hrát,“ je si vědom Kučera.

Jinak Radima Kučeru čeká náročný úkol udržet Prostějov ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, kde je Eskáčko poslední ale s minimálním odstupem od mimosestupových příček.

„Strkám hlavu do oprátky, ale to dělá trenér vždycky. Vím, že to bude těžké, ale tabulka druhé ligy je napráskaná. Béčka si můžou pomoci hráči z áčka, v tom mají výhodu. Věřím ale tomu, o čem jsme se bavili, vidím vizi Prostějova a věřím, že se zachráníme a další sezonu odstartujeme lépe,“ uzavřel Kučera.

1. SK Prostějov - FK Třinec 1:2 (1:0)

Branka Prostějova: Malec.

Prostějov: Vejmola - Slaměna, Matoušek, Šimek, Bednár, Látal, Zapletal, Rudzan, Bartolomeu, Malec, Mach. Střídali: Kulig, Badra, Matocha, Habusta, Gábriš, Studený, Koudelka. Trenér: Radim Kučera.