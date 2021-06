Kolaps v závěru sebral Prostějovu unikátní šňůru. Až v posledním venkovním utkání sezony skončila neporazitelnost fotbalistů Prostějova na hřištích soupeřů. Blansku, které se s druhou nejvyšší soutěží loučí, podlehli svěřenci trenéra Pavla Šustra 1:2. „Víc než konec série mě mrzí způsob, jakým k tomu došlo. Série vznikla tak, že jsme podávali nějaké výkony a trvat mohla jen tak dlouho, dokud je budeme opakovat. To se dnes nestalo,“ řekl Šustr.

Asistent Petar Aleksijevič a trenér Pavel Šustr | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Od začátku zápasu nám chyběla lehkost a větší vůle. Nezakousli jsme se tolik, abychom to dotáhli až do konce. Nemusí se dařit, ale ode všech musí být cítit maximální snaha, aby to tým zvládl,“ uvedl Šustr. I přes výhrady k výkonu a četným absencím v sestavě se Prostějov deset minut před koncem dostal do vedení zásluhou Koudelky.