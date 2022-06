Prostějov by už měl být domluvený na angažmá se stoperem Davidem Gáčem, blízko dohodě by také měl být s hráči Baníku Ostrava Jarmilem Blahutou, Jakubem Bolfem a Samuelem Kuligem, kteří se tak pravděpodobně stanou prvními prostějovskými posilami pro ročník 2022/23 FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Možnost vybojovat si angažmá mají ještě Jakub Elbel (naposledy Vratimov), Oliver Velich (Varnsdorf), Marek Kirschbaum (Nové Sady), Nikola Todorič (Blansko) či Dušan Pinc (Humenné). S týmem jsou navíc také dorostenci Jakub Vyhlídal a Adam Klimeš, kteří se při výhře nad Dubnicí také objevili na hřišti.

„Pro nás bylo důležité přenést do zápasu věci z tréninku. Týden byl náročný a bereme v potaz, že spousta kluků je tady ze třetí ligy a končily jim pozdě soutěže. Je to jiný tréninkový proces, než na který byli zvyklí,“ říkal prostějovský trenér Pavel Šustr.

V samotném utkání byl Prostějov po celých devadesát minut lepším mužstvem. Snažil se svého soupeře vysoko napadat a do žádné větší příležitosti jej nepustil.

Sám se prosadil třikrát. V sedmé minutě uklidil míč do prázdné branky útočník Oliver Velich. Ve druhé půli se prosadil také druhý forvard, který je v klubu na testech, Dušan Pinc. Třetí branku přidal Michael Sečkář.

Přípravné zápasy



Prostějov - Sigma Olomouc (SO, 2. července, 11.00 - Slatinice)

Prostějov - Znojmo (ST, 6. července, 10.30 - Lipová)

Prostějov - Líšeň (SO, 9. července, 10.30 - Slatinice)

Prostějov - Rosice (SO, 16. července, 10.30 - Určice)

Zlín - Prostějov (23. července - čas bude upřesněn)

Dubnica naopak prostějovského brankáře Krynkého pořádně neprověřila.

„Příště můžeme hrát třeba v devíti, aby si brankář sáhl na míč,“ smál se s nadsázkou dobře naladěný Pavel Šustr. „Asi budu radši, když náš brankář nebude muset řešit tolik situací a my budeme hrát aktivněji a na soupeřově polovině. Určitě ale přijdou zápasy, kdy si dobře zachytá,“ dodal Šustr.

na druhé straně ještě srazili obránci Blahutovu střelu mířící do sítě mimo. Brankovou konstrukci nastřelil s pomocí brankáře Robert Bartolomeu a následně Michal Zapletal trefil krásnou technickou střelou břevno.

„Jsem spokojený s tím, jak k tomu kluci přistoupili. Je to základ všeho. Utkání odpracovali, hráli s chutí a to je pro nás nejdůležitější,“ hodnotil kouč.

Prostějov tak zahájil přípravu vítězně i bez Jana Koudelky a Jana Schaffartzika, kteří dostali na úvodní duel volno. Snad jediným negativem bylo zranění Davida Píchala, jenž musel odjet na šití hlavy. „Je škoda, že se zranil při hlavičce,“ uzavřel Šustr.

Prostějovský celek čeká v sobotu 2. července další přípravný zápas. Ve Slatinicích se v 11 hodin střetnou se Sigmou Olomouc.

1. SK Prostějov - FK Dubnica nad Váhom 3:0 (1:0)

Branky: 7. Velich, 62. Pinc, 71. Bartolomeu.

Prostějov: 1. poločas: Krynskij - Blahuta, Gáč, Elbel, Stříž - Omale, Kulig - Bartolomeu, Kušej, Zapletal - Velich. 2. poločas: Bárta - Bolf, Bialek, Kirschbaum, Sečkář - Todorič, Klimeš - Vichta, Píchal, Vyhlídal - Pinc. Trenér: Pavel Šustr.