První dvě jména ze seznamu totiž nakonec prostějovské vábení nevyslyšela. Už v tomto týdnu by ale měl mít prostějovský tým nového kormidelníka. Začátek přípravy se nezadržitelně přibližuje.

Bývalý reprezentant a trenér Vlašimi Daniel Šmejkal za nabídku poděkoval, ale nakonec odmítl. Údajně z rodinných důvodů a kvůli příliš velké dojezdové vzdálenosti.

Dalším vytipovaným koučem byl podle informací Deníku Radoslav Kováč. V minulé sezoně trenér prvoligové Opavy, která ale nakonec z nejvyšší soutěže sestoupila. Někdejší reprezentant pak v klubu skončil po sezoně, v návaznosti na odvolání sportovního ředitele Pavla Zavadila.

Kontakt s Kováčem potvrdil sportovní ředitel Prostějova Ladislav Dudík. „Ve hře je pro něj údajně nabídka z vyšší soutěže,“ prohlásil. A tak musí Prostějov hledat dál.

Jasněji by údajně snad mohlo být během úterka, nejpozději středy.

„Samozřejmě, že bychom nového trenéra měli rádi co nejdřív. Potřebujeme se pobavit o přípravě, která je sice samozřejmě připravená, ale každý kouč má trošku odlišné představy. Totéž se dá říct i o hráčském kádru. Na některých věcech jsme domluvení, ale detaily má každý kouč trošičku jiné,“ vysvětloval Dudík už před několika dny.

Změn v kádru by Prostějovští celkem logicky po úspěšné sezoně, kdy třetím místem ve druhé lize vytvořili klubové maximum v moderní historii, chtěli co nejméně.

Stejně logicky je ale o jeho hráče zájem. Do Olomouce by měl minimálně na zkoušku odejít nigerijská záložník Solomon Omale. Do Sigmy se pak po hostování vracejí i Tomáš Zlatohlávek, Jiří Spáčil a Jakub Matoušek.

„Samozřejmě nemůžeme vědět, jestli si je Sigma v prvním týmu nechá, případně jak dlouho. Předběžně jsme domluvení, že pokud ne, šli by zase zpátky k nám,“ uvedl Dudík.

V prvoligovém celku by to podle posledních informací měl v létě zkusit také útočník David Píchal. Bývalý juniorský reprezentant po delší době vydržel zdravotně v pořádku a otestovat si ho má Mladá Boleslav.

Pozornost svými výkony v uplynulé sezoně přitáhli také záložník Jakub Kopřiva či brankář Filip Mucha.

„O dalším jednom hráči ještě jednáme, ale nemůžeme zase pustit úplně všechny,“ upozornil Dudík.

Do přípravy s Prostějovem by se naopak měl zapojit uničovský Jakub Vichta, který by mohl následovat příklad Romana Baly, jenž z radičního třetiligového týmu přišel před nedávnem. I o něj po vydařeném podzimu jevily zájem prvoligové celky.