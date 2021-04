Předseda klubu a prostějovský primátor František Jura je přesvědčen, že by to šlo. „Proč se o to nepokusit. O lize jsem snil už kdysi dávno,“ usmívá se při vzpomínce na začátky moderní éry prostějovského fotbalu. Stadion Za Místním nádražím však prvoligovým normám nevyhovuje ani náhodou. I to je ale vedení připraveno řešit. A Jura promluvil i o stadionu ve Sportovní ulici, který je znám jako „Želízka“.

Vážně jste si představoval, že byste to s Prostějovem mohli dotáhnout jednou až do ligy?

Když jsme tady začínali novou éru před dvanácti lety a byli jsme v divizi, tak já jsem říkal, že jednou tady budeme hrát ligu. Všichni z toho byli vyřízení. Dnes, když spolu sedíme, tak se smějí a říkají, že jsem to asi fakt myslel vážně. Bereme to s pokorou. Čeká nás ještě hodně práce. Dokončujeme zázemí pro mládež na Olympijské ulici. Dvě trávy, umělka, šatny. Věřím, že to letos bude dokončené.

A co vlastní stadion?

Chceme požádat Národní sportovní agenturu i samosprávy jako město a kraj, aby nám pomohly. Abychom připravili infrastrukturu do budoucna. Abychom se jednou vážně mohli poprat o baráž a splnit si sen. Kdyby to mělo být už letos, tak proč to nezkusit.

Úprava Za místním je reálnější

V minulosti jste přitom i vy sám mluvil o tom, že byste klub rád vrátil na tak trochu legendární stadion bývalých Železáren. To už neplatí?

Dívám se na to pragmaticky. V Prostějově se stoprocentně najde víc lidí, kteří by chtěli na „Želízka“. S tím jsem kandidoval i ve volbách. Opravdu jsem to myslel vážně. Byl jsem přesvědčen, že se tam postaví víceúčelový stadion i pro atletiku. Ale ten se tam prostě nevejde, ať se to malovalo zleva nebo zprava. Navíc to momentálně není ani v majetku města. Řešíme to dva roky a nedaří se nám to. Nový stadion navíc není levná záležitost.

Kolik by bylo potřeba?

Když vezmu stadion, který se bude stavět v Pardubicích, nebo takový pěkný stadion jako stojí v Karviné, tak se nedostanete pod 300 milionů. I když bych na Železárny strašně chtěl a prostějovský fotbal by si to zasloužil, tak zkrátka musím uvažovat realisticky a dívat se na to i jako primátor města. Potřebujeme peníze i na jiné věci. Potřebujeme opravit sídliště a další záležitosti. Studie na stadion Za Místním nádražím, kde hrajeme teď, ukazuje, že by úprava se dala udělat za polovinu, nebo možná i méně 130, 120 milionů. Pokud by se povedla dotace od NSA třeba 70 procent, tak je to obhajitelné i před městským zastupitelstvem.

Čili Železárny jsou momentálně passé?

Já osobně se té naděje ještě nevzdávám. Pokud by se povedlo pozemky odkoupit, tak bychom to mohli mít jako záložní prostor. V dlouhodobém horizontu. Kdo ví, co bude za deset nebo za dvacet let. To je ale opravdu můj osobní prostor. Rozhoduje rada, zastupitelstvo a další. Mám obavy, že kdybychom čekali na Železárny, tak bych se jich nikdy nedočkal. I když bych si to doopravdy moc přál.

Požádali jsme Olomouc

Stadion Za Místním nádražím by v blízké budoucnosti potřeboval úpravy i pro druhou ligu. Je to tak?

Ano, proběhly signály, že i ve druhé lize bude potřeba umělé osvětlení a časem asi i vyhřívání. Covid to ale zastavil, tak jako všechno. Stadion se tady kdysi budoval v rámci revitalizace sídliště. V té době nikdo nepočítal, že se tady bude hrát nějaká druhá liga, nebo že se bude aspirovat na první. Stadionek je pěkný, na třetí ligu slušný. Na druhou ligu tam komfort ale není. Chceme, aby se u nás fanoušci cítili lépe.

První ligu byste v případě postupu každopádně museli hrát jinde. Nabízí se Olomouc. Už jste podnikli nějaké první kroky?

Už jsme požádali město Olomouc, které je vlastníkem tamního stadionu. Je to ale skutečně jen první krok. Abychom věděli, jestli by o tom vůbec uvažovali, nebo jestli se musíme porozhlédnout jinde. Abychom nezačínali až ve chvíli, kdyby se to sportovně skutečně podařilo.

Eskáčko proti Jihlavě

Prostějovští fotbalisté v dnešním televizním utkání postaví ve druhé lize Jihlavě. Výkop utkání je plánován už na 14.30 a trochu překvapivě do něj svěřenci kouče Pavla Šustra půjdou z pozice favorita. Zatímco sami jsou aktuálně v tabulce třetí, Jihlava je až jedenáctá. „Přesto je to silný soupeř, i když je v tabulce dole,“ upozorňuje Jakub Kopřiva, se šesti góly jeden z tahounů týmu, který rozhodl poslední mač na hřišti Táborska. „Nemusíme se ale nikoho bát. Máme na to, abychom Jihlavu porazili,“ dodal.