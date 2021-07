Nový ročník Fortuna Národní ligy zahájili prostějovští fotbalisté pořádně zostra. Na domácím stadionu totiž přivítali exligovou Příbram, která nemůže mít jiný cíl, než návrat zpět mezi elitu. A zápas podle toho i vypadal. Hosté si díky gólům Pilíka z penalty, Zorvana a Vávry odvezli domů tři důležité body. Jediná domácí branka padla po tečované střele Bartolomeua.

I přes poměrně opatrný začátek to byli hosté, kdo se rychle ujal vedení. Po faulu ve vápně na Voltra zapískal v 7. minutě sudí Dubravský penaltu. Míče se pak chopil zkušený Tomáš Pilík a jako správný kapitán Muchu překonal. Od té doby měli hosté od Litavky míč častěji na svých kopačkách a snažili se průběh hry kontrolovat.

"Dnešní zápas se nám vůbec nepovedl. Na začátku jsme si řekli, že do něj chceme dobře vstoupit, což se ale nekonalo. Nebyli jsme dobří v obraně ani v útoku, byli jsme od soupeře daleko. Navíc se nenašel ani jeden hráč, který by tento stav dokázal změnit a ten prapor trošku pozvednout," řekl trenér Prostějova Jiří Jarošík.

Územní převaha se hostům vyplatila. Ve 45. minutě poslal Jiráček ve skluzu malou domů, kterou Mucha chytil do náručí. Dubravský následně odpískal kontroverzní nepřímý kop, který po Pilíkově přiťuknutí proměnil ve druhý gól Příbrami Filip Zorvan.

"I rozhodčí udělá chybu, přece jen je to jen člověk. Já ty situace navíc ještě na videu neviděl. Myslím si navíc, že to dnes o rozhodčích skutečně nebylo," nevymlouval se Jarošík. "Myslím si, že jsme dnes měli před soupeřem až přílišný respekt, což bylo vidět už od první minuty," doplnil.

Jeho muži se ještě nevzdali. Druhá půle začala jejich náporem, který již ve 49. minutě vyústil ve střelu Bartolomea a smolný vlastní gól Mezery.

Všem bodovým nadějím domácího celku ale udělal v 70. minutě přítrž Stanislav Vávra, který po Procházkově přihrávce dopravil míč do odkryté Muchovy branky. Od tohoto okamžiku se už pak zápas více méně dohrával. První tři body do tabulky si tak připsali hosté ze středu Čech.

"Ve druhé půli jsme se trochu nadechli, k čemuž nám dopomohl i gól. Po třetí inkasované brance se to už ale definitivně zlomilo. Soupeř dnes vyhrál zaslouženě. Do příštích zápasů musíme jít s úplně jiným nasazením, a to už od první minuty," dodal Jarošík.

V dalších zápasech čekají Prostějov neméně nároční soupeři. Nejprve se utká s béčkem Sparty a pak přivítá Zbrojovku Brno. "Myslím, že tento zápas musel všem otevřít oči a do budoucna také donutit k přidání. S touto hrou totiž lepší výsledek očekávat nemůžeme," uzavřel Jarošík.

1. SK Prostějov – 1. FK Příbram 1:3 (0:2)

Branky: 49. Mezera vl. - 7. Pilík z pen., 45. Zorvan, 70. Vávra . Rozhodčí: Dubravský – Novák, Arnošt. ŽK: Bartolomeu - Pilík, Sus, Voltr.

Prostějov: Mucha – Kadlec (77. Machynek), Bialek, Schuster, Zapletal – Omale (46. Kopřiva) – Bartolomeu, Koudelka (77. Sus), Jiráček, Hausknecht (46. Vlachovský) – Žák. Trenér: Jiří Jarošík.

Příbram: Šiman – Sus, Halinský, Mezera, Cmiljanovič – Pilík (68. Procházka), Soldát – Zorvan (88. Langhamer), Petrák (77. Januška), Vávra – Voltr (88. Dočekal). Trenér: Jozef Valachovič.