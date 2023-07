Přestup Davida Juráska do Benfiky Lisabon je dobrou zprávou také pro 1. SK Prostějov. Druholigový celek, ze kterého se šikovný levák odrazil do světa velkého fotbalu, získá určitá procenta z přestupové částky.

Fotbalista David Jurásek míří ze Slavie do Benfiky Lisabon. Cena by se měla pohybovat okolo 13 až 14 milionů eur (cca 334 milionů korun) a tratný na tom nebude ani Prostějov.

„Máme tam další procenta z přestupu. Neprozradím, kolik to je. Závisí to i na dalších bonusech a čekáme na oficiální transfer. Obecně se to ale pohybuje mezi deseti až dvaceti procenty,“ sdělil Deníku předseda 1. SK Prostějov František Jura.

Klubu se peníze nyní náramně hodí, protože se chystá na rekonstrukci stadionu a rovněž bylo nutné, aby po předchozí nepovedené sezoně posílil.

„Určitě se nám to hodí. Věřím, že budeme rekonstruovat, protože finální rozhodnutí z Národní sportovní agentury ještě nemáme. Peníze půjdou také do vylepšování zázemí pro mládež v Olympijské ulici a nějaká část také na případné posily. Není to ale zase taková částka, abychom z ní mohli žít delší dobu,“ přiblížil Jura.

Ale zpět k Juráskovi. Psal se rok 2020. David Jurásek byl nechtěným ve Zbrojovce Brno a zamířil do Prostějova. V jeho dresu odehrál 26 zápasů a po velice povedené sezoně pod Pavlem Šustrem zamířil do ligové Mladé Boleslavi, odkud po půl roce vystřelil do Slavie. Následovaly zápasy v evropských pohárech, pak také pozvánka do reprezentace. A nyní velký přestup do Benfiky Lisabon.

„Je to neuvěřitelný příběh. Když k nám přišel, byl na rozcestí. Ve Zbrojovce šanci nedostal, ale já jsem jej chtěl hned po prvním tréninku do kádru. Věřil jsem, že z něj může být ligový fotbalista, to ano. Ale netušil jsem, že to půjde až takhle. Strašně mu to přeji,“ usmíval se předseda.

Naváže na Juráska Kušej?

Další povedenou spoluprácí na trase Prostějov - Mladá Boleslav - další přestup může být Vasil Kušej, který v uplynulém půl roce vystřelil nahoru a sleduje jej několik týmů.

„Myslím si, že by to mohl být podobný příběh. Nechci to zakřiknout, ale Vasil u nás neuvěřitelně pookřál a srovnal si priority v hlavě. Ví, co chce a dokládaly to jeho výkony na EURU U21. Je neuvěřitelná reklama pro náš klub i město, že tito dva kluci, kteří prošli Prostějovem, patří mezi nejžádanější hráče na českém i evropském trhu,“ říká František Jura.

Kušeje přivedl do Prostějova Jiří Jarošík, který jej dobře znal z Ústí nad Labem. Rychlý ofenzivní hráč pak na sebe přitáhl nejvíce pozornosti na podzim opět pod Pavlem Šustrem.

I v případě dalšího přestupu Vasila Kušeje z Mladé Boleslavi by putovala další finanční kompenzace do prostějovské kasy. „Máme ve vedení dohodu, že jsme schopni pustit hráče, u kterých jsme přesvědčeni, že mají na to, aby se posunuli dál, za nižší cenu. Ale máme tam právě ta procenta z dalších přestupů. I když bychom v tu chvíli mohli dostat více, procenta jsou zajímavější a u Davida se vyplatilo, že jsme nešroubovali cenu nesmyslně vysoko,“ je spokojený Jura.

Co další?

Podle Františka Jury navíc nemusí zůstat pouze u Davida Juráska a případně Vasila Kušeje. „Máme v týmu další hráče, o které začíná být zájem v první lize. Jsou charakterově dobře nastavení a mají chuť pracovat,“ hlásí.

O koho konkrétně se jedná? Předseda zmínil dvě jména: odchovance Karla Spáčila, který se nyní vrátil z hostování z třetiligového Blanska a také Jakuba Elbela. „Podle mě před sebou můžou mít skvělou kariéru. Věřím, že budou Davida s Vasilem následovat a nebude to dlouho trvat. Je to můj soukromý tip, jen ať se prvoligové celky o naše hráče perou, nemám s tím problém,“ uzavřel František Jura.