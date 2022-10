„V prvním poločase jsme si vytvořili dvě stoprocentní šance, které jsme ale neproměnili a potom jsme inkasovali ze standardní situace, při které jsme neuhlídali soupeřova hlavičkáře. Byť byl tedy náš výkon slušný, prohrávali jsme," hodnotil kouč Hanáků Pavel Šustr.

V první půli musel také poměrně brzy ze hry pro vykloubené rameno odstoupit prostějovský Jarmil Blahuta, kterého už po 25 minutách vystřídal Jakub Bolf. „Už si ho nahodil zpět. Není to tedy nic vážného, ale musí s ním teď o to více pracovat, aby se mu to už nestávalo," okomentoval tuto bolestivou situaci prostějovský lodivod.

Po šesti minutách druhé půle přišlo vyrovnání. Po rohu se míč postupně dostal až k Janu Schaffartzikovi, který se ranou z malého vápna nemýlil. Následně si oba týmy vyměnily po několika šancích, další branka už ale v tomto zápase nepadla. Oba soupeři se tak rozešli s bodem.

„Kluci se semkli a věřili tomu, že to ještě můžeme zvrátit. Podařilo se nám vyrovnat a přišly zajímavé brejkové situace na obou stranách. Troufám si říct, že remíza je zasloužená," pokračoval trenér Prostějova.

„Pro nás bylo hodně důležité najít svou tvář a začít se bít o každý míč a každý bod. A to jsme v dnešním zápase jednoznačně splnili. Byť tedy odjíždíme jen s bodem, bereme ho s pokorou a začínáme se připravovat na další zápas," uzavřel Pavel Šustr.

Prostějov tak má nyní deset bodů, které mu nestačí na nic lepšího než patnáctou, sestupovou příčku. Ztráta na čtrnácté Táborsko a třináctou Slavii B však číní pouhý jeden bod. Jihlava je desátá se čtrnácti body.

FC Vysočina Jihlava - 1. SK Prostějov 1:1 (1:0)

Góly: 27. Vedral – 51. Schaffartzik.

Rozhodčí: Kotala - Dresler, Kotík. ŽK: Vedral, Piško – Kušej, Kulig. Diváci: 513.

Jihlava: Soukup – Svoboda, Vedral, Piško, Peřina – Shudeiwa, Lacko (46. Tureček) – L. Fila (46. Křivánek), Zoubele, Selnar – Tall (60. Ogiomade). Náhradníci: Jágrik – Irodotos, Gabriel, Vítek. Trenér: Jan Kameník.

Prostějov: Bárta – Blahuta (25. Bolf), Bialek, Schaffartzik, Stříž (67. Elbel) – Kušej, Kulig, Omale (71. Gáč), Šumbera, Koudelka – Ali-Abubakar. Náhradníci: Krynskyj – Pinc, Ščedryj, Bartolomeu. Trenér: Pavel Šustr.