Po brankách Jana Koudelky, nestárnoucího Karla Kroupy a také Jana Lutonského zvítězil Prostějov nad druholigistou 3:0.

„Výkonově i výsledkově šlo o nejlepší utkání zimní přípravy. Hráči předvedli několik velmi dobrých akcí a plnili, co jsme si řekli v kabině. Byli jsme silní na míči a dobře jsme kombinovali,“ hodnotil Šustr pro klubový web 1. SK Prostějov.

Po posledním vystoupení v Tipsport lize proti prvoligovému slovenskému FK Pohronie byl naopak Šustr velmi kritický.

„Myslím si, že oproti tomu, co jsme předvedli v úterý proti Pohronie, to bylo úplně o něčem jiném. Hráli jsme to, co jsme chtěli a vycházelo nám to. Dali jsme tři góly, to je v přípravě dobré. Celkově byl dnešní zápas z naší strany dobrý a na tom, co jsme předvedli, se dá stavět,“ prohlásil střelec první prostějovské branky Jan Koudelka.

Ten si dál drží velmi solidní zimní produktivitu. Z pěti dosavadních přípravných zápasů se prosadil ve čtyřech.

„Vládne teď u nás určitá spokojenost, ale zatím to nic neznamená, pokračujeme v práci a musíme ještě spoustu věci zdokonalit,“ dodal Šustr.

Prostějovští stále testují pár nových tváří. Vedle Jakuba Teplého z Frýdku-Místku, který je v týmu od začátku přípravy a skóroval například v prvním duelu Tipsport ligy proti Baníku Ostrava, zkouší Prostějov i obránce Daniela Bialka taktéž z Frýdku-Místku, Michala Sečkáře z Vyškova či Michala Stříže z Vítkovic. Tam se naopak vrátil Jakub Matoušek.

FK Dubnica - 1. SK Prostějov 0:3 (0:1)

Branky: 8. Koudelka, 57. Kroupa, 89. Lutonský.

Prostějov: Bréda (46. Mucha) – Pašek (46. Zapletal), Machynek, Bialek, Sečkář – Koudelka (60. Pernatskyi), Polák, Slaměna (65. Dittmer), Lutonský – Kroupa (70. Kiška), Šteigl. Trenér: Pavel Šustr. (fik)