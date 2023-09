Druholigový Prostějov splnil ve 2. kole MOL Cupu roli favorita na půdě účastníka MSFL Znojma. Tentokrát se však na postup natrápil a rozhodl o něm až šest minut před koncem. Nakonec veze výhru 4:2.

Třetiligoví fotbalisté Znojma (modří) odehráli první zářijové úterý druhé kolo MOL Cupu proti druholigovému Prostějovu. | Foto: Deník/Lubomír Budný

Eskáčko čekal netradiční soupeř. Za Znojmo totiž naskakují samí cizinci. Ani jeden fotbalista není Čech. Hosté otevřeli skóre až sedm minut před přestávkou, když pokutový kop proměnil s přehledem v první branku v prostějovském dresu Petr Jaroň.

„První poločas jsme měli trošku více ze hry, ale museli jsme se mít v pozoru, domácí byli nebezpeční. Měli jsme tam ale také dobré situace. Peťovi gól pomůže, už ho potřeboval,“ hodnotil trenér Prostějova Michal Šmarda.

„Ke konci poločasu domácím tekly nervy, bylo to vyostřenější. O přestávce jsme si řekli, jak to do druhé půle hrát, ale nevstoupili jsme do ní dobře,“ dodal.

Chvíli po změně stran bylo totiž srovnáno. Vedení si svěřenci Michala Šmardy vzali zpět až dvacet minut před koncem, kdy rovněž poprvé za Prostějov slavil v ostrém zápase Patrik Slaměna.

Ani tentokrát však nešlo o gól vítězný a postupový. Znojmo totiž hned za šest minut dokázalo reagovat a opět vyrovnat.

„U první branky jsme udělali špatnou rozehrávku a inkasovali, při druhém jsme zase nepohlídali hráče, který byl mezi třemi, takže se nám tyhle věci pořád opakují,“ kroutil hlavou Šmarda, který byl rád také za branku Slaměny: „Pomůže mu.“

Devět minut před koncem navíc hostům hodně zatrnulu, protože Znojmo mělo k dispozici pokutový kop, jenže exekutor jej poslal vedle.

„Myslím, že to ale na penaltu nebylo,“ říkal Šmarda. A tak začali úřadovat stálice základní sestavy Eskáčka. Nejprve Robert Bartolomeu v 84. minutě poslal svůj tým potřetí do vedení, o minutu později na něj navázal Jakub Habusta a bylo hotovo.

„Chtěli jsme dát šanci hráčům, kteří nejsou tak vytížení. Potom jsem ale viděl, že tam potřebujeme dát zkušené, abychom hru zklidnili a dostali do ní kvalitu. Jsem rád, že utkání nedošlo do prodloužení a dali jsme v poslední desetiminutovce góly po pěkných akcích a dobrých centrech,“ řekl spokojeně Šmarda.

Celkově ale příliš spokojený nebyl. „Postoupili jsme, úkol se splnil. Víme, že to bylo náročnější, ale udělalil jsme si to sami. Jsou to klasické pohárové zápasy,“ pokračoval.

Utkání proti týmu plného cizinců tak posloužilo alespoň jako dobrá generálka na měření sil s Vyškovem, které čeká Prostějov po reprezentační přestávce ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.

„Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, jehož hráči jsou výborní na míči, mají techniku na vysoké úrovni a řeší to více individuálně. Byl to takový mezinárodní zápas a dobrá příprava v soutěžním utkání na Vyškov,“ uzavřel Michal Šmarda.

1. SC Znojmo FK - 1. SK Prostějov 2:4 (0:1)

Branky: 55. a 76. Neto - 38. z pen. Jaroň, 70. Slaměna, 84. Bartolomeu, 85. Habusta.

Rozhodčí: Bělák - Dohnálek, Líkař. ŽK: Trajkovič, Ivanovič, Carneiro - Elbel, Moučka. Diváci: 300.

Znojmo: Škugor - Trajkovič (90+2. Crgič), Ivanovič, Carneiro, Luís Pedro (88. Gomes), Neto, Kilibarda, De Vasconcelos, Lukčo (77. Pálfi), Afonso (88. Rachidi), Abreu. Trenér: Luis Felipe Da Silva Sáraiva.

Prostějov: Krynskyj - Elbel (89. Bolf), Slaměna, Jaroň, Macháček (61. Habusta), Schaffartzik. Látal, Zapletal (61. Bartolomeu), Bartoš (75. Malec), Gabriš, Moučka (61. Koudelka). Trenér: Michal Šmarda.