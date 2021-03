„Duely s Duklou a Žižkovem nám ukážou, jak na tom jsme,“ hlásil trenér Prostějova Pavel Šustr. Půjde o souboj čtvrtého týmu tabulky druhé fotbalové ligy s pátým. Viktorka ztrácí na Prostějov jediný bod. Ten se naopak bude chtít vítězstvím dotáhnou bod za vedoucí Líšeň.

„Do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme odpracovat a zvítězit. Bylo by hezké přiblížit se prvnímu místu a nemyslím si, že by nás to mělo nějak svazovat,“ prozradil prostějovský obránce či záložník Michal Stříž, který za Žižkov odehrál v sezoně 2018/2019 patnáct duelů.

Hanáci se budou spoléhat obzvláště na produktivní dvojici Jakubů Matouška a Kopřivy. První jmenovaný je nejlepším střelcem týmu se šesti brankami a Kopřiva má pouze o gól méně. „Postupně se z něj stává hráč, který dokáže výraznou měrou ovlivnit průběh zápasu,“ chválil Kopřivu po dvougólovém představení ve Varnsdorfu Šustr.

Proti nim bude stát rovněž šestigólový Jaroslav Diviš. „Celkově se jedná o tým, který je silný v kombinaci a má rychlý přechod do útoku,“ popisuje silné stránky soupeře Stříž.

Obzvláště zkušenost je dominantou pražského celku. Kromě zmiňovaného Diviše a exligových Lukáše Zoubeleho a Milana Švengera obléká jeho dres i bývalý reprezentant Daniel Pudil. „Mají hráče s ligovými zkušenostmi a my si budeme moct ukázat, jak dobří už opravdu jsme,“ zakončil Šustr.

Prostějov se tak pokusí Žižkovu oplatit podzimní domácí porážku 0:2. Utkání bude přímým přenosem vysílat kanál ČT Sport.