Stoper Daniel Bialek neodehrál šťastný zápas. Nejprve ve 24. minutě zavinil penaltu, když zahrál rukou po akci Minčeva. Z pokutového kopu pak otevřel skóre Václav Drchal.

Zhruba o deset minut později pak Bialek zbytečným faulem překazil šanci Rynešovi a dostal rovnou červenou kartu. Před Prostějovem se rázem zjevila takřka mission impossible.

„Do zápasu jsme vstoupili, myslím, velmi dobře. Měli jsme dvě tři příležitosti dát první gól. Bohužel se to nepovedlo. Pak přišla penalta a červená karta, což zbytek zápasu velmi ovlivnilo,“ řekl trenér Jiří Jarošík.

Že už zbytek zápasu bude spíš o konečném skóre definitivně rozhodl před poločasem další nešťastný moment. Centr Jonáše tečoval do vlastní sítě obránce Roman Bala. „Pak už bylo strašně těžké se zápasem něco udělat, i když jsme se nechtěli vzdát. Sparta ale hrála dobře, kombinovala a my jsme se těžko dostávali na míč. V deseti už jsme si nevytvořili nic,“ doplnil Jarošík.

Především Bialkovo vyloučení jej mrzelo. „Bylo to zbytečné. Sáhnout ve 36. minutě po hráči, i když jde sám na branku, to nic neřeší. Pořád tam byl brankář, ten hráč byl pod tlakem, ale i kdyby to bylo 2:0, tak jsme dál mohli hrát v jedenácti. To je hrubá individuální chyba, zlobil se Jarošík.

Sparta i přes dvougólové vedení pokračovala ve druhé půli v tlaku a nakonec ještě dva zásahy přidala. V 55. minutě se trefil další tečovanou střelou Sejk a pět minut před koncem i pěkně z voleje Patrák.V příštím kole čeká na Prostějov doma Zbrojovka Brno. Hraje se v sobotu v 17.00.

AC Sparta Praha B – 1. SK Prostějov 4:0 (2:0)

Branky: 24. Drchal z pen., 45. Bala vl., 55. Sejk, 85. Patrák. Rozhodčí: Proske – Leška, Mikeska. ŽK: Okeke – Bialek. ČK: 36. Bialek. Diváci: 327.

Sparta B: Kotek – A. Gabriel, Piško, Vitík (46. Gelašvili), Suchomel – Ryneš (81. Dudl), Jonáš, Okeke (71. Pudhorocký), Minčev – Sejk (72. Turyna), Drchal (46. Patrák). Trenér: Michal Horňák.

Prostějov: Mucha – Machynek, Bialek, Bala, Zapletal – Jiráček, Bartolomeu (83. Hausknecht), Omale, Vlachovský (39. Mil. Kadlec) – Žák (60. Koudelka), Kušej (60. Vichta). Trenér: Jiří Jarošík.