„I když to bylo poslední přípravné utkání, tak jsme vlastně hráli poprvé na přírodní trávě. Jsem rád, že se to utkání odehrálo. Hráli jsme proti motivovanému soupeři a věřím, že to, že jsme si na té trávě zahráli, nám pomůže i do budoucích zápasů,“řekl po zápase prostějovský kouč Daniel Šmejkal, kterého hned doplnil jeho uničovský protějšek Jiří Neček.

„Také jsem hrozně rád, že jsme si mohli konečně zahrát na přírodní trávě. Při rozcvičce začalo trochu sněžit, a tak jsem z toho měl trochu obavy. Nakonec to ale dopadlo dobře.“

Co se týče samotné hry, tak i přes to, že do ní oba týmy daly snad všechny své fyzické síly, gól nepadl. V prvním poločase mu byli nejblíže hráči Uničova, kterým ale ve skórování zabránil svým skvělým zákrokem gólman Nemrava.

V druhé půli pak měli lehčí územní převahu hráči favorizovaného Prostějova, ale ani oni se na těžkém terénu prosadit nedokázali. Zápas tak v sestavách, které by se podle obou koučů už neměly pro nadcházející mistrovské zápasy nějak zásadně obměňovat, skončil bezbrankovou remízou.

„Hřiště bylo mokré, takže i tempo bylo rychlejší. Trochu mě mrzí, že jsme některé šance nedokázali dohrát do konce. Jinak to vypadá, že si naše mužstvo začalo více věřit a už to vypadá celkem slušně,“ říkal spokojeně uničovský kouč.

V prostějovské sestavě nenastoupil pro nachlazení záložník Jan Koudelka, který už by ale měl za týden v Brně hrát. Do poslední půlhodiny však po delším zranění naskočil útočník David Píchal.

„Nastoupil po dlouhé době, odehrál 30 minut a já jsem rád, že to vypadá, že s ním už bude všechno v pořádku,“ řekl s jistou nadějí v hlase Šmejkal.

Uničovské soustředění splnilo očekávání

Uničovští fotbalisté do tohoto zápasu nastoupili hned po soustředění ve Vésce, na kterém pobývali od středy 23. února. „Musím říci, že soustředění jednoznačně splnilo naše očekávání. Nacvičili jsme si tam hodně taktických věcí, což se ukázalo i dnes. Navíc jsme tam měli opravdu výborné podmínky. Veškerý servis prostě fungoval na 120 %,“ pochvaloval si Neček.

1.SK Prostějov – SK Uničov 0:0

Prostějov: Nemrava – Urbanec, Zukal, Bialek, Stříž – Hönig, Kopřiva, Jiráček, Omale, Kušej – Bartolomeu. Střídali: Mikeš – Machynek, Píchal, Zapletal. Trenér: Daniel Šmejkal.

Uničov: Kvapil – Koutný, Vejvoda, Bala – Diblík (55. Vybíral), Svoboda, Bača (78. Kamas), Ambrozek, Můčka (55. Sečkář) - Komenda, Krč (60. Šidlík). Trenér: Jiří Neček.

Autor: David Kubatík