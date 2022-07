„Všichni hráči si musí uvědomit, o co tady jde. Druhá liga bude daleko složitější,“ řekl kouč.

Prostějov poslal do vedení Bartolomeu, Rosice ale srovnaly brankou Nováka do šatny. Po změně stran dokonal překvapivý triumf týmu z MSFL v 79. minutě Selinger.

„Soupeř nás nejprve potrestal ze standardní situace. Byli jsme zbytečně nervózní, ve druhé půli jsme se nedostali do hry a někteří hráči dnes vyloženě nepodali dobrý výkon. Při chybě z rozehrávky jsme si nechali dát gól na 1:2,“ kroutil hlavou Pavel Šustr.

„Pochopím, že soupeř to zvládne a dostaneme branky. Ale neberu to, že prohráváme souboje, že soupeř v některých fázích běhá lépe než my, nebo že nejsme schopni si pořádně přihrát a neděláme věci tak, jak se je učíme. Tohle nepřijímám,“ nebral si lodivod Prostějova servítky.

Generálku na start FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY odehraje Eskáčko v sobotu 23. července od 17 hodin ve Zlíně.

„Trénujeme dál, máme generálku, ve Zlíně budeme zase v jiné roli, soupeř bude dobývat nás. Máme mladý tým, takže to musíme postavit na tom, že budeme běhat, budeme pracovití a rvát se o každý balon,“ uzavřel Pavel Šustr.

Tenisová pecka v Olomouci. ITS Cup bude hrát vítězka devíti grandslamů

1.SK Prostějov – FC Slovan Rosice 1:2 (1:1)

Branky: 10. Bartolomeu – 45. Novák, 79. Selinger.

Prostějov: Bárta – Blahuta, Gáč, Bialek, Stříž – Bartolomeu, Kulig, Koudelka, Omale, Kušej – Pinc. Střídali: Pařízek, Spáčil, Vlachovský, Lhotecký, Elbel, Bolf, Sečkář, Zapletal, Mach. Trenér: Pavel Šustr.

Rosice: Zádrapa – Černý, Zezula, Buchta, Kršák (46. Vítámvás) – Přikryl (46. Dobrovodský), Koláčný (46. Kulík), Novák, Selinger (79. Král), Sedláček (46. Kozel) – Fila (60. Banda). Trenér: Petr Čuhel.