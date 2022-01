Filipové Mucha i Žák zamířili do ligových Teplic a Prostějov tak v nich ztratil dva klíčové muže. V Muchovi brankářskou jedničku a v Žákovi potom nejlepšího střelce týmu. Naopak vábení zahrát si jako domácí hráč Na Stínadlech odolal zkušený stoper Jan Schaffartzik, na kterého měl Prostějov konkrétní nabídku.

„Honza se domlouval v Teplicích na podmínkách, ale musel by jít od rodiny, zatímco do Prostějova každý den dojíždí a je to příznivá vzdálenost, asi u něj převládla možnost být u rodiny,“ přiznal sportovní ředitel klubu Ladislav Dudík.

Stejně tak se Prostějovu podařilo udržet Vasila Kušeje, jehož přibrzdilo zranění.

Prostějov získal náhrady a testuje další mladíky. Přijde konečně vysoký hroťák?

„Nedostal kvůli tomu tolik minut, ale v přípravě a na začátku sezony se jevil dobře. Mysleli jsme, že nás bude chtít opustit a jít hrát blíže k domovu, protože z Ústí nad Labem dojíždí a na Moravu je to dálka. Ale potvrdil nám, že pokud nepřijde ligová nabídka, tak zůstane. Něco pravděpodobně řešil, ale asi došel k závěru, že bude nejprve lepší dohnat manko. Kdyby se objevil v hledáčku týmu z vyšší soutěže, tak mu nebudeme bránit,“ sdělil Dudík na adresu mládežnického reprezentanta a bývalého hráče Dynama Drážďany.

Naopak ve hře je stále odchod defenzivního záložníka Solomona Omaleho, o nějž má zájem slovenská Senica, kterou trénuje bývalý kouč Eskáčka Pavel Šustr.

„Přišel současně s trenérem Šustrem, který jej hodně pozvedl. jsme v jednání s klubem i manažery, ale je to spíše oťukávání,“ potvrdil Dudík.

Liga se neodmítá, je to výš, ale nejdu dělat dvojku, hlásí Mucha o Teplicích

Momentálně se ale k Senici připojil na jeho pozici dvacetiletý Francouz Abdoulaye Outtara, který naposledy působil v béčku Lyonu a je ve slovenském týmu na testech.

V tu chvíli by šestku mohli hrát ze stávajícího kádru Petr Jiráček nebo Jakub Kopřiva, ale klub by se musel poohlížet i jinde. „Musíme být ve střehu, kdyby se nakonec Omale posunul. Pozici bychom dlouhodobě řešili,“ ví Dudík.