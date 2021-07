„Věděli jsme, že Prostějov dokáže velice zrychlit hru, sází na brejky. Proto jsme s obranou chodili trošku výš. To byl záměr,“ vysvětluje domácí kouč Jan Jelínek.

Ševci hlavně v úvodní části nabídli Hanákům hned několik příležitostí a hosté perfektně využili zaváhání protivníka. „Oba góly padly po našich chybách,“ uznal zlínský trenér.

Nejprve špatnou rozehrávku gólmana Rakovana potrestal dorážející Žák, jemuž asistoval důrazný Kušej, který pak ve 34. minutě srovnal na 2:2.

Předtím dvakrát skórovali Zlíňané. Po rohou se hlavou trefil stoper Kolář, obrat završil s přispěním jednoho z prostějovských zadáků Matejov.

„Po hloupé chybě gólmana jsme se dostali do vedení, ale za dvě minuty nám hlavičkuje hráč úplně sám a vyrovná,“ hodnotil kouč Prostějova Jiří Jarošík.

Druholigový tým byl vítězství překvapivě blíž. Rozhodnout mohl hned po přestávce Kopřiva, ale pokutový kop nařízený po faulu Cedidly neproměnil. Gólman Šiška míč směřující do středu branky bravurně vykopl nohou.

„To se stává, důležité je, že jsme si pro tu penaltu šli,“ nekritizoval střelce Jarošík.

„První poločas se mi líbil víc, byť jsme dvakrát inkasovali. Herně to ale bylo slušné,“ míní Jelínek.

„Zato vstup do druhé půle byl katastrofální. Naštěstí po prostřídání se to zase zvedlo,“ přidává.

Ševci se sice dobývali soupeře a vehementně se tlačili do zakončení, žádnou velkou příležitost ke skórování už ale neměli. „Možná nám nevyhovalo kratší hřiště, ale na můj vkus šlo do šestnáctky málo balonů. Když už se tam dostaneme, tak to tam musí lítat a ne, že balon skončí zase na stoperech. Na tom musíme zapracovat,“ ví dobře devětatřicetiletý trenér.

„Bylo menší hřiště, ale lidem se fotbal musel líbit, padly čtyři branky a ještě tam byly nějaké šance,“ dodal Jarošík. „Z naší strany bylo v utkání hodně pozitiv a udělali jsme oproti předchozím duelům pokrok, hráli jsme s dobrým soupeřem a neprohráli jsme, což jsme nechtěli,“ byl spokojený hostující kouč.

Stále však Jarošík neměl k dispozici úplně kompletní kádr, se kterým by mohl počítat do úvodního kola F:NL. „Bohužel jsme stále v takové fázi, že nejsme kompletní. Pořád zkoušíme různé hráče, kteří by tady mohli zůstat. Kádr ještě nemáme uzavřený, máme na to čtrnáct dní,“ zakončil Jarošík.

Přípravný fotbal -

FC Fastav Zlín – 1. SK Prostějov 2:2 (2:2), hráno v Luhačovicích

Branky: 13. Kolář, 33. Matejov - 10. Žák, 34. Kušej

Rozhodčí: Zaoral – Paták, Dohnálek. Diváci: 125

Zlín: Rakovan (46. Šiška) – Matejov (60. Nečas), Kolář, Procházka (46. Simerský), Vraštil (46. Cedidla) – Čanturišvili (46. Hrdlička), Hlinka (60. Martínez), Hrubý (60. Janetzký), Dramé (46. Tkáč) – Poznar (60. Fantiš), Reiter (60. Bobčík). Trenér: Jelínek.

Prostějov: Mucha - Bala, Bartolomeu, Omale, Kopřiva, Žák, Kadlec, Bialek, Jiráček, Zapletal, Kušej. Střídali: Bárta, Vichta, Smékal, Šteigl, Stříž, Machynek, Hausknecht, Šuster, Sus, Koudelka. Trenér: Jarošík.