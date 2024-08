Po ne úplně povedeném startu do Chance Národní Ligy dokázali svěřenci Radima Kučery vyhrát podruhé za sebou. Na triumf 2:1 na hřišti béčka Baníku Ostrava, který zařídil dvěma přesnými zásahy Tomáš Jedlička, navázal stejným výsledkem před vlastními fanoušky proti Vysočině Jihlava.

Hrdina z minulého týdne nebyl vůbec v nominaci, a tak jej musel nahradit jiný ze spoluhráčů. Ujal se toho defenzivní záložník Jakub Habusta, který v první půli napálil odražený míč nádherně pod víko z hranice vápna.

Ještě předtím nebyl uznán gól Filipa Žáka pro ofsajd. To samé stejného střelce potkalo už v páté minutě.

A tak dokázali hosté do poločasu vyrovnat. Po změně stran hlavičkoval domácí Kaká do břevna. Dvě minuty před koncem si však vzal slovo opět jednatřicetiletý borec. Po dobré práci Ševčíka na polovině hřiště si Habusta ve vápně naběhl na přízemní pas kapitána Koudelky a umístil jej na vzdálenější tyč.

První vítězství Prostějova na nově zrekonstruovaném stadionu Za Místním nádražím přišlo na třetí pokus (Zlín 0:2, Vlašim 1:1) a sledovalo ji 917 diváků.

Problémem pro kouče eskáčka pak je to, že Habusta viděl v sedmém kole už čtvrtou žlutou kartu, a tak bude v dalším utkání na půdě Slavie B chybět. Příští soupeř pak kvůli covidu v týmu nehrál páteční duel na hřišti Zlína.

Pro Prostějov jde o důležitou výhru, jelikož Jihlava je v tabulce poslední. V samém závěru navíc přežil velký závar, když hostující smutný ve skluzu nedostal míč do úplně prázdné brány a chytil se stejně jako jeho spoluhráči za hlavu.

„Oproti minulému utkání jsme měli horší pohyb. Jihlava nás trápila, to jsem ale očekával, protože má v kádru mladé dravé hráče. Po vedoucí brance jsem si přál, abychom náskok udrželi do přestávky, to se nepodařilo. Po přestávce jsme se snažili rozhodnout, dlouho se to nedařilo, i soupeř měl několik zajímavých střel. Pak udeřil Kuba Habusta. Už v Ostravě to v útoku dobře doplňoval, teď se trefil, a hned dvakrát. Je třeba přiznat, že v závěru jsme měli obrovské štěstí, soupeř neproměnil tutovou šanci. Možná se k nám přiklonilo, když v některých předchozích zápasech stálo na straně našich soupeřů,“ hodnotil utkání prostějovský lodivod Radim Kučera.

1. SK Prostějov - FC Vysočina Jihlava 2:1 (1:1)

Branky: 28. a 88. Habusta – 41. Araujo-Wilson

Rozhodčí: Vokoun – Matoušek, Bělák. ŽK: Habusta – Pešek, Boussou, Smutný. Diváci: 917.

Prostějov: Vejmola – Lehovec, Carneiro, Žák (90+4. Imider), Šindelář, Lahodný (73. Matocha), Ševčík, Habusta, Vybíral (64. Hrdlička), Bartolomeu (64. Zapletal), Koudelka (90+4. Bielan). Trenér: Radim Kučera.

Jihlava: Jágrik – Chytrý, Štětka, Šancl (56. Selnar), Araujo-Wilson (64. Záhradník), Křivánek, Hošek, Křehlík (56. M. Lacko), A. Čermák, Pešek (89. Smutný), Boussou. Trenér: David Oulehla.