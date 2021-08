Jasný úkol mají před sebou před třetím domácím utkáním v sezoně fotbalisté druholigového Prostějova. V sobotu od 17 hodin budou chtít proti Třinci potvrdit bod, který po remíze 1:1 přivezli minulý týden z Ústí nad Labem.

František Straka | Foto: Michal Fanta

Na duel se nenaladili Prostějovští právě ideálně. V poháru sice porazili třetiligový Vratimov, ale výsledek 3:2 jen potvrzuje, že nešlo o snadnou záležitost. „V aktuální situaci opravdu nemáme na to, abychom to uhráli jen fotbalově. V první řadě je třeba bojovat. Pokud si to hráči neuvědomí, budeme potom mít holt problémy i s třetiligovými celky,“ uvedl trenér Jiří Jarošík.