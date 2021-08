Nejprve doma 1:3 s Příbramí, poté 0:4 na Spartě. „Už se k tomu nechci moc vracet. Zhodnotili jsme si to, vyříkali jsme si chyby a víme, v čem se musíme zlepšit,“ říká trenér Jiří Jarošík, který k mužstvu přišel před sezonou a po řadě odchodů prakticky skládá nový tým.

A v čem se tedy Hanáci musí zlepšit? „Především musíme ukázat větší odhodlání, lepší přístup a větší hlad po vítězství. Věřím, že to tak bude, zvlášť když teď hrajeme doma. I když by to samozřejmě mělo být všude,“ prohlásil Jarošík. „Dvakrát jsme fanoušky zklamali, tak si je musíme udobřit nějakým dobrým výkonem. Nemusí to být třeba herně perfektní. Pořád se dáváme spíš dohromady a hledáme optimální sestavu, jsem tu jako nový trenér a tak dále, ale všichni chceme vidět větší vůli a odhodlání rvát se za Prostějov a vyhrávat,“ burcuje. A zároveň věří, že duel s Brnem s příchutí derby nemusí být k odrazu špatný, byť bývalý ligový celek je bez diskuze favoritem.

„Očekávám podobného soupeře jako byla Příbram. Hodně zkušených hráčů, kteří prošli ligou. Určitě budou chtít postoupit. Výsledkově vstoupilo Brno do sezony dobře, i když okénka v obraně také mělo a hodně je podržel brankář Berkovec,“ všiml si Jarošík.

„Doufám, že odhodíme nějaký zbytečný respekt jako v prvním zápase proti Příbrami. To už od svých hráčů určitě nechci vidět. Naopak věřím, že uvidíme srdce,“ dodal.

V kádru soupeře má ještě svého bývalého spoluhráče ze Sparty. Téměř před dvaceti lety oblékal rudý dres společně s Pavlem Zavadilem.

„Je to úkaz, že v tom věku má pořád motivaci a chuť. Klíčové pochopitelně je, že mu drží zdraví, to mu můžeme závidět my, co už nehrajeme. Je vidět, že ten sport miluje,“ řekl Jarošík. „Na druhou stranu to ukazuje i na to, že ne úplně všechno je v pořádku, když i v takovém věku stačí hráčům o generaci mladším. Myslím, že by mladí měli trochu šlápnout na plyn a ukázat, že už jsou lepší než on. To ale není Pavlova chyba,“ přemítal prostějovský kouč, který ví, že i ve věku 43 let je Zavadil pro Brno důležitý a pro soupeře nebezpečný.

„Má obrovské zkušenosti, které prodává. Pomůže na hřišti ve složitějších situacích. Umí zklidnit hru, vezme na sebe zodpovědnost. Důležitý je při řízení hry, v mluvení a podobně. To se hodí každému klubu. Je to chytrý hráč. Bere si na starost standardní situace,“ musíme si dát pozor,“ ví dobře.

K dispozici má Prostějov takřka kompletní kádr až na distancovaného Bialka za vyloučení na Spartě a zraněného Stříže. Nejistý je start Martina Suse.

Utkání se hraje v sobotu od 17 hodin a teoreticky může dorazit i plný stadion.

Pro fanoušky ovšem platí povinnost prokázat bezinfekčnost buď ukončeným očkováním, potvrzením o prodělání covidu, či negativním výsledkem testu.

„Počítáme, že na zápas by mohl dorazit zvýšený počet diváků, vyprodáno ale určitě nepředpokládáme. Je otázka, kolik lidí odradí povinnost předložit potvrzení o testech či očkování,“ řekl Tomáš Čepa, technický ředitel prostějovského klubu.