Gólové hody z posledního zápasu s Jihlavou se v Chrudimi neopakovaly. V defenzivním duelu 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si střelci nechali důležité momenty až na samotný závěr.

Po trefách prostějovského střídajícího fotbalisty Jana Šteigla a domácího útočníka Daniela Vašulína skončil duel 1:1. „S našimi šancemi jsme měli naložit lépe,“ řekl po remíze trenér 1. SK Prostějov Pavel Šustr, jehož tým alespoň částečně odčinil nedělní domácí prohru s Líšní.

„Bylo to pro nás strašně těžké utkání. Prostějov ukázal, že je to silné mužstvo na míči, v určitých fázích nás přehrával, pak jsme se naopak my dostali do pasáží, kdy jsme je přehrávali,“ konstatoval kouč Chrudimi Jaroslav Veselý.

Chrudim se snažila a hrála častěji s balonem, do pozorné obrany Prostějova se ale dostávala jen stěží. A tak v největší šanci první půle Petr Rybička svůj samostatný únik zakončil jen do nohou brankáře Filipa Muchy. Úporně bránící hosté spoléhali na protiútoky, žádný z nich ale nedokázali dotáhnout do úspěšného konce.

Ani po přestávce se obraz hry nijak výrazně nezměnil. Poklidný duel mezi Chrudimí a Prostějovem nakonec rozvířila až Fofanova chyba, po jeho zaváhání proměnil brejk prostějovský Šteigl.

To však ještě nebyl konec. Centr po odrazeném balonu v podání Vencla přistál na hlavě Vašulína, který prudkou hlavičkou nakonec stanovil skóre duelu nerozhodné.

„Vzhledem k vývoji utkání je škoda, že jsme ten konec neuhlídali. Myslím si, že jsme tu situaci, ze které jsme dostali branku, měli určitě zvládnout. Takže pocity mám takové trochu smíšené,“ přiznal prostějovský kouč Pavel Šustr.

„Myslím, že jsme zaslouženě vyrovnali a mohli jsme utkání přelomit na svou stranu. Ale objektivně řečeno je ta remíza spravedlivá pro oba týmy,“ hodnotil kouč domácího celku Jaroslav Veselý.

V neděli od 17 hodin přivítá Prostějov na domácím stadionu Duklu Praha.

MFK Chrudim – 1. SK Prostějov 1:1 (0:0)

Branky: 85. Vašulín – 78. Šteigl. Rozhodčí: Hocek – Poživil, Matoušek. ŽK: Vašulín – Bialek, Polák.

Chrudim: Zíma – Řezníček (24. Krčál), Fofana, Vencl, Trávníček (81. J. Havlena) – Janoušek (64. Krištof), Sixta – Mužík (81. Ujec), Rybička, T. Dostálek (64. Kesner) – Vašulín. Trenér: Jaroslav Veselý.

Prostějov: Mucha – Bialek (62. Machynek), Sus, Stříž (74. Zapletal), Pašek (74. Šteigl) – Slaměna (62. Pernackyj), Biolek, Lutonský, Polák – Koudelka (89. Dittmer), Rolinc. Trenér: Pavel Šustr.