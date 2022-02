Otázka útočníků, zdá se, je vyřešená. Do Prostějova by měl přijít forvard Michael Junior Ugwu z Bohemians. S ligovým týmem se vedení Eskáčka dohodlo na hostování třiadvacetiletého Nigerijce ve čtvrtek. Zároveň se vrátil z hostování v Mladé Boleslavi David Píchal.

Naopak problém momentálně cítí tým okolo trenéra Daniela Šmejkala na pozici stopera. Aleš Schuster s Janem Schaffartzikem, kteří dohrávali podzimní část sezony, jsou zranění.

„Ale mám zprávy, že by Honza Schaffartzik měl začít trénovat. Aleš Schuster by se měl zapojit přibližně za týden,“ prozradil sportovní ředitel klubu 1. SK Prostějov.

„Honza začíná individuálně, Aleš si musí ještě počkat. Od začátku týdne se zapojí také Luboš Machynek Něco s námi odtrénoval už i David Píchal, i když ještě nešel úplně naplno, ale do některých věcí se postupně zapojuje. Až naběhá, získá kondici a sílu, tak se bude postupně začleňovat do herních věcí,“ dodal asistent trenéra Michal Šmarda.

V přípravných duelech na pozicích stoperů nastupují Daniel Bialek a Roman Bala, jenž se vrátil z hostování v třetiligovém Uničově. „Neznal jsem ho, nastupovali jsme proti sobě pouze jako soupeři, ale pracuje dobře,“ uznal kouč Daniel Šmejkal.

„Nevíme, jak to bude s dalšími stopery zdravotně. S oběma nyní počítáme, ale je možné, že pokud se Schuster se Schaffartzikem uzdraví, tak jeden z nich kvůli herní vytíženosti může odejít. Naopak, kdyby se ani jeden z nich nedal do kupy, asi bychom se museli poohlížet po dalším hráči na tento post,“ komentoval nepřehlednou situaci Dudík.

Z Uničova zůstává na zkoušce také křídelník Jakub Vichta, který trenéry prozatím přesvědčuje, i když v posledním přípravném duelu proti Třinci nenastoupil, kvůli problémům s přitahovačem, které by ale nemělo být nikterak vážné.

„Jelikož nebyli útočníci, hrál na hrotu. Ukázal, že je velice rychlý a platný hráč a měl by zůstat. Prozatím jsme s Uničovem domluveni, že tady zůstává na zkoušku. Jim jsme také poslali levonohého hráče Michaela Sečkáře,“ pokračoval Dudík.

Prostějov v pondělí ohlásil tři posily, které celou přípravu testoval. Oficiálně tak budou v jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nastupovat v dresu Eskáčka Michael Hönig, Dominik Kříž a brankář Vít Nemrava.

Naopak vrásky na čele přidělal druhý gólman Michal Bárta, jenž musel ve čtvrtek podstoupit operaci kolene. „Bylo tam podezření na meniskus, takže to je pauza na tři až čtyři týdny a tak tak by měl start soutěže stihnout,“ objasnil Dudík. Do pozice dvojky se tak posunul z kategorie U19 Ondřej Mikeš.

„V současné době je kádr dvacetičlenný. Může se stát, že ještě někdo přijde, pokud by byla dobrá příležitost na posílení a někdo z nejvyšší soutěže pouštěl top hráče pro druhou ligu,“ připustil Dudík. Poslední možnost přivést někoho, má Prostějov 22. února, kdy končí přestupové období.

Jinak trenéři věří, že se postupně začnou vracet další marodi. I bez nich se ale Prostějovu v přípravných duelech daří.

„Bohužel, zranění jsou nepříjemná, patří k fotbalu, ale ostatní hráči jsou kvalitní, věříme, že jsou schopní tyhle zkušenější hráče zastoupit. Jedná se o plnohodnotné hráče kádru a že se marodi postupně budou vracet k týmu, aby byl kádr kompletní a měli jsme lepší tréninkový proces s více lidmi. Měli bychom více variant v sestavě a konkurenci. To jsou věci, které kluky posouvají,“ uzavřel Michal Šmarda.