Jednání jsou ale teprve v počáteční fázi. „Ano, oslovili jsme ho, ale zatím jsme se dohodli jen na tom, že se osobně potkáme. Ani žádná nabídka z naší strany nepadla. Teprve uvidíme, jestli budeme schopní domluvit se na podmínkách,“ řekl sportovní ředitel Prostějova Ladislav Dudík.

Schaffartzik v Opavě skončil v tomto týdnu poměrně nečekaně. Oblíbenec fanoušků dostal od vedení klubu padáka za údajně neprofesionální přístup. Spekuluje se však o tom, že podstatnější bylo, jak se před nedávnem zastal odvolaného sportovního manažera Pavla Zavadila.

Třiatřicetiletý Schaffartzik může nastupovat buď jako defenzivní záložník či stoper. V kariéře si ale vyzkoušel nejrůznější posty. Během tří let v první lize odehrál za Opavu 62 zápasů a vstřelil jednu branku. V této druholigové sezoně do bojů ještě nezasáhl.

To obránce Milan Kadlec už si minimálně na podzim ve druhé nejvyšší soutěži ani nezahraje. Prostějov jej odeslal na hostování do divizních Kozlovic. Překvapivý krok zejména proto, že Kadlec do Prostějova přišel teprve před sezonou.

„Věděli jsme, že s ním jdeme trochu do rizika. Byli jsme těsně před startem, otestovali jsme ho v jednom zápase a vypadal velmi dobře. Fotbalista to bezesporu je, zároveň řešil i nějaké osobní problémy, takže na trénincích to nebylo ono. Potřebujeme, aby se dal fotbalově do kupy a k tomu potřebuje pravidelně hrát, což v Kozlovicích bude moct. Dál s ním počítáme, v zimě se zapojí do přípravy,“ uvedl Dudík.

Dalším potvrzeným odchodem je Martin Sus, který míří do brněnských Bohunic.

Podle něj nemusí jít o poslední změny. „Ještě se snažíme o nějaké další hráče,“ přiznal Dudík. Konec přestupního termínu pro české profesionální kluby je 8. září.