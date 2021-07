Už před sobotním duelem s Rosicemi bylo jisté, že v příští sezoně budeme v dresu Prostějova vídat nově Petra Jiráčka, Vasila Kušeje, Filipa Žáka a Marka Hausknechta.

V přípravě pak trenéra Jiřího Jarošíka přesvědčili i další. Roční smlouvu si vysloužili Milan Kadlec, který nahrazuje na postu pravého obránce Šmehyla a krajní záložník Robert Bartolomeu. Na hostování pak přichází z Karviné Martin Vlachovský a o místo si řekl rovněž Jakub Vichta. „U něj ještě řešíme formu, jakou u nás bude působit,“ prozradil sportovní ředitel klubu Ladislav Dudík.

Hlavním cílem bylo vyřešit post pravého záložníka. „Po návratu Matouška do Sigmy jsme nikoho neměli. Čekali jsme, jestli ještě někdo nevypadne ze Sigmy nebo tak, ale nikdo k mání není. Nechali jsme si tedy na zdvojení Vlachovského i Bartolomea,“ objasnil Dudík.

„Vlachovský je mladý, talentovaný hráč. Karviná s ním prodloužila smlouvu a je to ročník 2000. Vidím v něm potenciál a něco v něm je, akorát si u nás musí zvyknout, protože je tady krátkou dobu,“ pokračoval Dudík.

Naopak Bartolomeu je zkušenějším hráčem. „Musí ale zabrat. Pod Pulpitem se v Blansku zvedl a je potřeba, aby to dokázal prodat. Jde vidět, že mu balon nedělá problémy a rychlostně na tom není vůbec špatně,“ komentoval Dudík.

O místo v sestavě bude bojovat i Jakub Vichta, který přichází z třetiligového Uničova. Prostějovu totiž odešel do Mladé Boleslavi levý záložník Jurásek. „Jedná se tedy o náhradu levonohého hráče. Pravděpodobně tam bude nastupovat univerzál Kušej, který to má sice přes nohu, ale byl na to zvyklý a pod Jarošíkem tam hrál už v Ústí,“ prozradil Dudík.

„Vichta bude zpočátku spíše zaskakovat, ale pokud trenéra přesvědčí, tak není problém, aby se dostal i do základu,“ dodal.

Prostějov má momentálně v kádru 22 hráčů a řešil možnost zúžení. Nakonec se ale realizační tým rozhodl ponechat si více fotbalistů. „Je těžké odehrát sezonu třeba v šestnácti hráčích. Nechtěli jsme se dostat do situace, která se nám stala předminulou sezonu, kdy jsme dohrávali v deseti hráčích a vozili s sebou pět dorostenců,“ sdělil Dudík.

Ještě jedna posila?

V klubu tak vsadili na velkou konkurenci a zdvojené veškeré posty. „Chtěli jsme mít vyrovnaný kádr, aby mohl nastoupit kdokoliv. Bohužel budou muset čtyři hráči na tribunu, ale bylo to tak nastavené i za trenéra Šustra, že jednou může být někdo mimo nominaci a následný zápas v základu,“ pokračoval ředitel.

A hned v úvodu sezony se to může ukázat jako dobrý tah, protože z generálky si odnesl zranění levý bek Michal Stříž. „Má po jednom ze soubojů vypadnutý zub a sešitou pusu, takže je na čtrnáct dní úplně mimo. Potom se do toho bude muset zase dostat,“ popisoval Dudík.

A přestože počet 22 hráčů je konečný, změny ještě můžou nastat. Konkrétně by mohl na poslední chvíli přijít vyšší útočník. „Jméno ale neprozradím, ale pokud by to vyšlo, tak by následovat odchod, protože 23 hráčů bychom si nenechávali. Pokud to nevyjde, tak máme na tento post Filipa Žáka,“ okomentoval Dudík. Původně měl Prostějov na toto místo vytipovaného mladého Filipa Vechetu ze Slovácka. „Ten si ale brankami řekl, že si ho klub nakonec nechal,“ dodal na závěr.