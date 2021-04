„Pro nás se ale nic nemění. Máme radost z práce, kterou se nám podařilo udělat. Chystáme se stále stejně. S chlapci se snažíme pracovat tak, aby nepodlehli přílišné euforii, jako se to trochu stalo s Vlašimí, která nás potrestala. Zároveň není důvod se z druhého místa stresovat,“ pousmál se Šustr.

Prostějovští nesehráli na hřišti Táborska ideální mač, o to cennější ovšem vítězství je.

„Nebyli jsme v takové pohodě, jak jsme si představovali. Vázla nám kombinace, hodně jsme ztráceli míče. Soupeř dobře agresivně bránil. My jsme naopak hráli dost složitě,“ hodnotil Šustr.

V 19. minutě však přesto Hanáci šli do vedení. Povedený průnik středem zakončil gólovou ranou zhruba z hranice šestnáctky David Píchal.

Domácí mohli srovnat ze standardní situace. Holiš chytře podstřelil zeď a brankář Filip Mucha měl co dělat, aby jeho ránu zneškodnil.

„Do druhé půle jsme nenaskočili dobře a horko těžko jsme odolávali. Nakonec to vyvrcholilo i vyrovnáním po standardní situaci, kdy jsme neubránili nastoupaný roh,“ uvedl Šustr.

Autorem branky z 55. minuty byl Jakub Navrátil.

„Kluky oceňuju za to že to nezabalili. Změnili jsme rozestavení. Nakonec jsme zaslouženě strhli výhru na svou stranu,“ uvedl Šustr. Vedla k tomu dlouhá cesta. Domácí neproměnili pokutový kop. podle Prostějovských vymyšlený. „Souboj ve vápně, hráč sebou plácl o zem. Neberu takové to klasické, že si to sudí obhájí,“ zlobil se Šustr.

Almeida ovšem netrefil vůbec branku a Táborsko za to zaplatilo.

Na centr z levé strany si dvě minuty před koncem naběhl Jakub Kopřiva a rozhodl. „Jsem rád, že jsme si zachovali tvář. Na to, když někdo dělá věci tak, jak nemá, se dá zareagovat mnoha způsoby, ale není řešením chovat se stejně,“ uzavřel Šustr.

Jeho mužstvo v tabulce přeskočilo Líšeň a posunulo se na druhé místo, Na vedoucí Hradec Králové ztrácí jen dva body.

FC MAS Táborsko – 1. SK Prostějov 1:2 (0:1)

Branky: 55. Navrátil – 19. Píchal, 88. Kopřiva.

Rozhodčí: Matějček – Vejtasa, Černoevič. ŽK: Janošík, Navrátil – Jurásek, Sus.

Táborsko: Pecháček – Almeida, Navrátil, Holiš, Dybala (46. Havrda) – Tolno, Ndiaye, Boula (89. Majka), Janošík (46. Tusjak) – Čapek (75. Nielsen), Provazník (60. Pinc). Trenér: Miloslav Brožek.

Prostějov: Mucha – Machynek, Bala, Sus, Stříž (84. Schuster) – Koudelka (70. Spáčil), Omale, Kopřiva, Jurásek – Zlatohlávek (55. Zapletal), Píchal. Trenér: Pavel Šustr