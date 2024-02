Druhý zápas pod novým trenérem Radimem Kučerou mají za sebou fotbalisté Prostějova. Po porážce s třetiligovým Třincem si poradili se slovenskou Petržalkou 2:4.

1. SK Prostějov - Start Brno | Foto: Michal Muzikant

Bez zimní posily Ondřeje Ševčíka nastoupil druholigový Prostějov k utkání na Slovensku. Brzy se však dostal do vedení. Už po deseti minutách se prosadil jiný novic v barvách Eskáčka Ondřej Rudzan. O čtyři minuty později na něj navíc navázal proměněnou penaltou útočník Tomáš Malec.

Nepříjemnost pro nového kouče Radima Kučeru přišla ve 24. minutě, kdy kvůli zdravotním problémům musel právě Rudzana stáhnout.

Ještě do poločasu dokázala Petržalka snížit, ale dvougólový náskok vrátil Prostějovu pět minut před přestávkou Matoušek.

Po změně stran ještě přidal svůj druhý gól v utkání Malec a Prostějov nakonec zvítězil 4:2.

„Byl to od nás daleko lepší zápas než s Třincem. Každý poločas jsme rozdělili do dvou částí. Hráli jsme nízký blok, ve kterém jsme chtěli pracovat a vysoký, ze kterého jsme chtěli chodit do presinku. To se nám dařilo v obou půlích lépe,“ hodnotil duel Radim Kučera.

„Když jsme bránili v nižším bloku, tak tam měl soupeř dvě, tři šance a měli jsme problémy. Nefungovalo to tolik. Ale zase jsme chodili do kontrů, ze kterých jsme byli nebezpeční,“ popisoval Kučera.

„Podařilo se nám vstřeli góly a měli jsme zápas ve svých rukou, dali jsme opět gól ze standardky, ale apeluji více na defenzivu, přesto jsme zase dva góly dostali. Ten ve druhém poločase byl po chybičce,“ uzavřel Radim Kučera.

Další zápas sehraje Prostějov v sobotu na umělé trávě v Olympijské ulici proti béčku Baníku Ostrava. Zápas startuje v 10 hodin.

FC Petržalka - 1. SK Prostějov 2:4 (1:3)

Branky Prostějova: 14. z pen. a 55. Malec, 10. Rudzan, 40. Matoušek.

Prostějov: Vejmola - Kulig, Rudzan (24. Zapletal), Matoušek, Matocha (46. Slaměna), Bednár, Habusta, Gabriš, Bartolomeu (46. Šimek), Malec, Koudelka (46. Mach). Trenér: Radim Kučera.