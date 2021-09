„Odvedl dobrý výkon a bylo to znát na naší obraně. Doufám, že to takhle bude pokračovat,“ okomentoval Schaffartzikův výkon prostějovský kouč Jiří Jarošík.

Jeho svěřenci na svého soupeře vlétli a hned v páté minutě šli do vedení po trefě Filipa Žáka. „Po dlouhé době jsme začali dobře, gól nás uklidnil, ale měli jsme tam i další šance. Bohužel jsme je neproměnili,“ hodnotil Jarošík.

Stejný střelec ještě brankou do šatny čtyři minuty před pauzou náskok navýšil.

„Na tréninku pracuje dobře, stejně tak v zápase. Odehrál většinu času a má důvěru. Proti Chrudimi to byl asi jeho nejlepší zápas za Prostějov,“ chválil Jarošík svého hráče.

Ve druhé půli si domácí už tři body pohlídali, i když výkon nebyl optimální.

„Ani z jedné strany to nebyla povedená půlka. Ve hře bylo spoustu přerušení, faulů, kouskovalo se to, skoro žádný fotbal,“ kroutil hlavou domácí trenér.

Zlepšení přišlo až v poslední desetiminutovce, kdy mohl ještě přidat Prostějov třetí gól, ale pouze břevno nastřelil druhý nováček v prostějovském dresu Urbanec, který se dostal na plac v 65. minutě.

„Je s námi od čtvrtka. Něco do hry určitě přinesl a v budoucnu nám pomůže, může nastoupit na více postech,“ přiblížil Jarošík. „Závěr utkání už se mi líbil, drželi jsme míč, kombinovali jsme, ale takhle jsme měli hrát celou dobu,“ dodal.

„Po nepovedeném zápasu ve Vyškově to pro nás byl důležitý zápas, který byl úplně jiný a kluci jej zvládli svojí bojovností. Hodně nám pomohli noví hráči. Musím pochválit defenzivu. Hráli jsme zodpovědně, bránili jsme dobře standardky, soupeře jsme do ničeho nepustili. Jsem rád, že máme po dlouhé době nulu,“ popsal Jarošík.

Prostějovští fotbalisté se tak posunuli do klidného středu tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. S deseti body jsou minimálně do neděle na sedmé příčce.

Příští týden čeká Prostějov cesta do Vlašimi a následně náročný program, na který se chystal v reprezentační přestávce. „Hodně jsme poběhali. I když to nemám rád, tak to nebylo na škodu, protože je potřeba, aby si hráči vážili, když hrajeme hodně s míčem. Řešili jsme také taktické věci, věřím, že se to bude hodit,“ uzavřel Jarošík.

1. SK Prostějov - MFK Chrudim 2:0 (2:0)

Branky: 5.a 41. Žák.

Rozhodčí: Radina – Dresler, Poživil. ŽK: Kopřiva – D. Hašek, Surmaj, Juliš. Diváci: 400.

Prostějov: Mucha – Kopřiva (90. Hausknecht), Machynek, Schuster, Schaffartzik – Jiráček, Zapletal, Koudelka (84. Omale), Kušej (65. Bartolomeu) – Žák, Vlachovský (65. Urbanec). Trenér: Jiří Jarošík.

Chrudim: Mikulec – D. Hašek, Drahoš, Fišl, Sokol (46. Juliš) – Kesner (55. Tkadlec), Jan Řezníček (63. Čáp), V. Řezníček, Průcha – Šplíchal (46. Šípek), Rybička (70. Surmaj). Trenér: Jaroslav Veselý.