Následovat mělo pohárové utkání proti Velkému Meziříčí a další duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve Vlašimi. Jenže se nehrálo. V obou případech kvůli koronaviru, ale pokaždé z trochu jiného důvodu.

Velkému Meziříčí se nechtělo investovat do povinného testování, takže z MOL Cupu dobrovolně odstoupilo a Prostějovští bez boje prošli do třetího kola.

Ve Vlašimi zase měli pozitivní testy napříč několika věkovými kategoriemi, takže klub skončil v karanténě a zápas nepovolila sehrát hygiena.

„Pauza nám nepřišla úplně vhod. Vypadli jsme trochu z rytmu. Chtěli jsme odehrát zápas se Slováckem, kterému vypadl soupeř v první lize, ale nakonec to nedopadlo. Jenom jsme tedy trénovali a připravovali se na Táborsko. Trénink nikdy není zápas. Určitě bychom ho přivítali,“ prozradil trenér 1. SK Pavel Šustr.

Na Slovácko Prostějovští přece jen narazí. Čtvrteční pohárový los totiž oba soupeře svedl dohromady.

„Jsme rádi, že máme kvalitního soupeře. Bude to prověrka toho, co jsme schopní zvládnout proti ligovému týmu. Šance budou vyrovnané. Překvapení v poháru jsem zažil mnohokrát.“ pousmál se Šustr „Je to jeden zápas. Věřím, že jsme schopní nejen Slovácko potrápit, ale třeba přes ně i přejít. Proč ne?“ položil řečnickou otázku.

Co bude platit na Táborsko?

Ještě předtím ale jeho mužstvo hraje duel s Táborskem, který by potřebovalo zvládnout. Po třech odehraných zápasech mají Prostějovští pouze dva body za remízy a posun tabulkou o něco vzhůru by se hodil.

„Naším úkolem je nastavit kluky tak, aby nešli do zápasu v křeči, ve smyslu, že musíme vyhrát. Aby se nebáli hrát. Kvalitu máme na to, abychom vyhráli,“ má Šustr jasno.

A co bude na sobotního soupeře platit? „To, co obecně platí na všechny. Když držíte míč, máte dobrý pohyb, tak si vytváříte tlak a pak se dají najít přečíslení, využít situace jeden na jednoho,“ míní kouč.

Táborsko je v tabulce zatím předposlední třinácté. Bez bodu a s jediným vstřeleným gólem, který jej právě dělí od posledního Vyšehradu. „Viděl jsem jejich zápasy. Není to jednoduchý soupeř. Mají tam hráče, kteří ve druhé lize působí delší čas. Musíme se dobře připravit. Chceme se prosadit svou hrou a tím, jak my budeme plnit naše věci, ne že se budeme přizpůsobovat soupeři,“ doplnil.

Kromě dlouhodobě zraněného Martina Suse bude mít k dispozici kompletní kádr.

Duel začíná v sobotu v 16.30.