Za stavu 2:2 rozhodčí Jana Adámková neuznala fotbalistům Prostějova gól a její rozhodnutí bylo hodně sporné. Místo vedení Prostějov následně třikrát inkasoval a s Vlašimí padl 3:5.

Prostějovští fotbalisté v zeleném. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Kotala

Přitom do utkání 16. kola F:NL vstoupil domácí celek dobře. Už v deváté minutě šel do vedení. Jan Koudelka zachoval chladnou hlavu na hranici pokutového území, a přestože na něj volalo spoustu spoluhráčů, tak jejich výzvy nevyslyšel, sám obešel obránce a předložil míč na teč Zlatohlávkovi, který jej usměrnil do sítě.