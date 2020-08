Fastavu proti soupeři z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nepomohla ani vedoucí trefa Španěla Martíneze po čtvrt hodině hry. Hanáci totiž využili nekoncentrovanost soupeře a ve druhé půli výsledek otočili. Vyrovnání z penalty zařídil David Píchal, obrat v 61. minutě završil Jiří Spáčil.

Favorit už reagovat nedokázal.

„Dostali jsme za vyučenou, takovou facku,“ správně po znamenal po nevydařeném sobotním zápase zlínský trenér Bohumil Páník.

Výhrady měl nejenom k výkonu mužstva, ale k hlavně nasazení. „Podcenění? Zeptejte se hráčů, ale takto absolutně nejde přistupovat k zápasu,“ zlobil se zkušený kouč.

„Hráči si musí uvědomit, že i když proti nim jde Prostějov, musí makat naplno. Proti nim byli kluci, kteří prošli mládežnickými centry Brna či Olomouce. Nebo jsou to tamní odchovanci, kteří se nějakého Zlína nebojí a vůbec ho nerespektují. Chtěli jsme odehrát až příliš lehce odehrát a byli až příliš nezodpovědní,“ prohlásil Páník.

Ševcům ve velkém vedru scházel lepší pohyb i důraz. Domácí prohrávali osobní souboje, navíc oproti minulým zápasům museli tvořit, což jim nevoněla.

„Předtím to bylo obráceně, teď byli hosté organizovaní a chodili nahoru. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ uznal sportovně Páník.

Zatímco výkon svěřenců ho až na výjimky zklamal, prostějovští fotbalisté zkušeného kouče ničím nepřekvapili. „Jsou to kluci, kteří se chtějí dostat do ligy,“ připomíná trenér Fastavu. „Celý život trénují a chodí do školy. Dneska nám ukázali, že je potřeba s nimi počítat. Třeba je pro ně Prostějov jenom taková přestupní stanice,“ přidává.

FC Fastav Zlín – 1. SK Prostějov 1:2 (1:0)

Branky: 14. Martínez - 51. Píchal z pen., 61. Spáčil.

Zlín: Dostál – Matejov, Simerský, Buchta, Cedidla – Vakho, Conde, Hlinka, Janetzký – Martínez, Poznar (Rakovan – Kolář, Slaměna, Chwaszcz, Nečas, Slovák. Trenér: Bohumil Páník.

Prostějov: Bréda – Šmehyl, Bialek, Bala, Stříž – Langer, Fokaidis, Sklenář, Zapletal – Matoušek, Píchal. Střídali: Mucha – Jurásek, Omale, Machynek, Pernatskyi, Sečkář, Sedlák, Schuster, Spáčil. Trenér: Pavel Šustr.