„Budeme hrát proti prvnímu týmu tabulky, soupeři, který hraje dobrý fotbal. Skončí ta dlouhá pauza. Co víc bychom si mohli přát,“ říká prostějovský kouč.

Šustr tým převzal v prosinci od Oldřicha Machaly a po zimní přípravě zatím stihl u týmu jen úvodní jarní duel proti Ústí nad Labem, který skončil 1:1. Pak následovalo v podstatě druhé přípravné období. I proto je na trenérovi znát natěšenost na fotbal.

„Bodejť by ne, po tom všem, co jsme museli absolvovat,“ směje se.

„Nemohli jsme trénovat, pak ano, ale jen omezeně, máme za sebou přípravu, ale bez diváků. Bude to pro všechny těžké, to je jasné. Ale už se nesmírně těším. Budu se to snažit přenést i na hráče. Nebo ještě lépe. Doufám, že se budou sami těšit ještě víc než já a přenesou to na mě,“ dodává Šustr.

Pardubice v jediném jarním zápase vyhrály ve Vlašimi 1:0 a druholigovou tabulku vedly po sedmnácti kolech o tři body před Jihlavou a o čtyři před Brnem.

Šustr však nesouhlasí s lehce klišoidním tvrzením, že Prostějov nemá v Pardubicích co ztratit.

„Je pravda, že nemusíme být pod takovým tlakem, nečeká se od nás takzvané povinné vítězství. Ale to jsou všechno jen úvahy. Vždycky máte co ztratit – ať už jsou to body, vlastní tvář a podobně,“ upozorňuje prostějovský trenér.

„Pojedeme do Pardubic s pokorou, ale zároveň se snahou předvést fotbal, který se učíme a který chceme hrát. To znamená aktivní, rychlý a přímočarý. Pojedeme si to s nimi rozdat,“ doplňuje.

V přípravných duelech Prostějov nejprve skolil olomouckou Sigmu 4:0, následně ale prohrál 1:4 se Slováckem. „Oba zápasy nám něco ukázali. První, že jsme schopní se měřit i s tak kvalitním soupeřem z vyšší soutěže, když použijeme všechno, na čem pracujeme v tréninku. Druhé zase to, že když tomu nedáme všechno, tak naopak konkurovat nemůžeme. Věřím, že hráči si z toho vezmou to správné,“ říká Šustr.

Chybět mu bude kvůli žlutým kartám Milan Lutonský, kvůli zranění pak David Píchal. „Má problémy s kolenem,“ prozradil Šustr.

Pardubice po koronapauze sehrály tři přípravná utkání. Remizovaly 1:1 s Vlašimí i Chrudimí. Na závěr porazily 3:0 Živanice. Podzimní vzájemný duel obou úterních soupeřů v Prostějově skončil nerozhodně 0:0.

Utkání v Pardubicích začíná v 17 hodin a sledovat jej bude možné v přenosu na stránkách sázkové kanceláře Fortuna.