„Vzniklo tam centrum, které brzy bude srovnatelné se Sigmou. Zaseli jsme tam i další hřiště, takže od jara by měly být dispozici dvě plochy plus umělka,“ pochlubil se v rozhovoru pro Deník sportovní ředitel 1. SK Prostějov Ladislav Dudík.

Prostějov nejspíš přijde o Muchu. Zájem je i o další hráče, říká ředitel Dudík

PROGRAM PŘÍPRAVY PROSTĚJOVA

6. ledna: začátek přípravy

15. ledna: Baník Ostrava – Prostějov (Tipsport liga)

19. ledna: Karviná – Prostějov (Tipsport liga, Ostrava)

26. ledna: Prostějov – Pardubice (Tipsport liga)

29. ledna: Prostějov – Kroměříž, Prostějov – Otrokovice

5. února: Senica – Prostějov

9. února: Prostějov – Sigma B

26. února: Prostějov – Uničov *

*termín se může měnit

Další zápasy čekají na Prostějov 29. ledna. Ve dvojzápase by se měl utkat s třetiligovými celky Kroměříže a Otrokovic.

Na začátku února (5. 2.) vyrazí Eskáčko na Slovensko. Ke své generálce si Prostějov pozvala slovenská Senica, kde působí bývalý trenér Hanáků Pavel Šustr. Po návratu přijdou na řadu ještě duely s béčkem Sigmy a generálka na druhou ligu proti Uničovu.

Mezi těmito dvěma zápasy měl původně tým vyrazit na soustředění do Chorvatska, které ale klub nakonec zrušil. „Je to vzhledem k situaci, která je s cestováním. Nemáme všechny hráče naočkované. Nevíme, jestli noví hráči budou očkovaní. Kdybychom pak jeli na soustředění třeba bez několika hráčů, tak by to nemělo smysl,“ vysvětlil Dudík. „Uvidíme, jestli nakonec uděláme soustředění v Česku, nebo budeme jen v domácích podmínkách,“ doplnil.

Soupeře pro dva termíny tak Prostějovští zatím ještě hledají.