Po dvou venkovních remízách to vypadalo na relativně slušný vstup Prostějova do nové sezony Chance Národní Ligy. Jenže po čtyřech kolech už to tak slibné není. Eskáčko zůstalo na těchto dvou bodech, navíc ještě (jako jediné!) nevstřelilo branku.

Bezbranková remíza ve Vyškově a na Andrově stadionu s béčkem Sigmy Olomouc, tedy týmy, které se v minulé sezoně pohybovaly na čele tabulky, vypadaly pozitivně. Byť směrem dopředu to svěřencům Radima Kučery drhlo.

„Start byl dobrý, dvě kola venku s dvěma týmy, které byly loni nahoře. Vyškov tam bude i teď, Sigma byla posílená z áčka. Dva body z průběhů zápasů musíme brát, byť jsme si chtěli vytvářet více šancí,“ říkal po svém 200. utkání v dresu Prostějova, které odehrál se Zlínem, kapitán Jan Koudelka

360 minut bez gólu

Horší výsledek, ba lepší práce směrem dopředu přišla právě v prvním domácím zápase. Na nově otevřeném stadionu před pěknou návštěvou Prostějov podlehl exligovému Zlínu 0:2. Nicméně příležitosti si vytvořil. Gól však opět nedal, ač sestava byla ofenzivnější.

„V přípravné fázi to bylo první půli solidní, dokázali jsme se dostat na třicet metrů a pak jsme to zkazili. Také gól jsme inkasovali v době, kdy jsme měli dobře rozjetou akci a zbytečně ztratili míč. Ve druhém poločase už jsme si něco vytvořili, dokázali se dostat do vápna, ale příležitosti neproměnili,“ litoval kouč Radim Kučera.

„Není dobrá vizitka, že jsme za tři kola nedali gól. Dopředu nám to úplně nelepí. Tři zápasy a dva body jsou asi málo,“ říkal ještě před utkáním na Žižkově Koudelka.

Na poslední zápas by pak prostějovský klub nejraději zapomenul. Bilance se ještě zhoršila, protože mu vůbec nevyšel a na Žižkově schytal trojku. Suma sumárum bez nastavení nedal gól 360 minut.

Chybí klid a kvalita

„Soupeř nám ukázal, jak se to má dělat. Byli jsme sice aktivnější, ale v zakončení to bylo špatné. Sice jsme měli mnohem více střel (13:9), ale branku jsme trefili jen dvakrát (2:5). Žižkov dal gól z ničeho, ukázal, že to není žádná věda, prostě do toho prásknul. nám chyběla větší hladovost ve finální fázi,

„Chybí nám klid a potřebná kvalita zakončit situace,“ je si vědom trenér, který v minulé sezoně dokázal Eskáčko zachránit ve druhé lize.

Víme, co dělat

Čtyři utkání bez gólu jsou problém, byť ještě před tím posledním to tak Radim Kučera úplně neviděl. „Komplikace je, že mi to podsouvá hodně lidí, ptají se co cvičíme. Tréninkový proces se nezměnil. Dělat více střelby? Je to o tom to protrhnout, možnost byla. Je to o klidu, při střelbě na tréninku to kluci trefují za háčky, v zápase ztratíme koncentraci. Nesmíme si dát do hlavy, že se dostáváme do presu,“ hlásí kouč.

„Víme, co máme dělat, ale za tři zápasy jsme si do šancí dostali až dnes ve druhé poločase,“ dodal tvořivý střeďák Koudelka.

Změny v útoku

Možná týmu může chybět nejlepší střelec Prostějova z minulého ročníku - urostlý osmigólový Tomáš Malec, se kterým si spoluhráči pomáhali nejen standardkami, ale také když byli pod tlakem nákopem, který Malec dokázal udržet. Jenže odešel domů do první slovenské ligy, kde oblékl dres Banské Bystrice.

Nahradili ho Filip Žák, který má ligové zkušenosti z Teplic či Zlína. K těmto angažmá se odrazil právě povedeným půl rokem v Eskáčku pod koučem Jarošíkem. Tehdy dal v 15 zápasech 6 gólů. V lize následně zaznamenal bilanci 65 startů 11 branek. Další variantou je Tomáš Jedlička z Domažlic.

„Máme dva typy útočníků, kteří jsou jiní. To tak je. Dino (Tomáš Malec) tady není. Snažíme se teď hrát více po zemi, s Dinem jsme to i vzhledem k tomu, že se hrálo o záchranu, kopali jednoduše nahoru. Chybí nám, ale útočníky tady máme a věřím, že začnou dávat góly a roztrhne se to,“ komentoval Koudelka.

Je otázka, zda by týmu nepomohl olomoucký Martin Pospíšil, o kterého by mělo mít Eskáčko zájem.

Změnit nulu v kolonce vstřelených gólů a poprvé v sezoně 2024/25 vyhrát bude chtít Prostějov ve druhém domácím utkání. Na stadionu Za Místním nádražím změří v pátek od 18 hodin síly s Vlašimí.

„Nehraje se na kdyby ani na celkový dojem či optickou převahu. Musíme se hned zvednout. Věřím, že se to podaří,“ hlásí Kučera.

„Doufám, že diváci přijdou v takovém počtu jako na Zlín, ale my jim ukážeme víc. Musíme body nahrát, když je máte, tak se fotbal hraje jinak,“ dodal Koudelka.