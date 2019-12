„Jsem naštvaný. Mohli jsme se dostat na 21 bodů, dotáhnout se na lepší polovinu tabulky. To by bylo super. Teď zůstáváme na místě. Je to škoda,“ uvedl trenér Oldřich Machala.

Mužstvo jej namíchlo ve Vlašimi především v úvodu obou poločasů, kdy padly dvě branky domácích, přičemž zakončovatelem byl vždy útočník Oskar Fotr.

„Je to hrozné. Na začátky hráče samozřejmě upozorňujete a pak uděláte na začátku takové dvě hrubé chyby. V prvním poločase za minutu, ve druhém za třicet vteřin. Celá taktika a plány se pak zhroutí. Obojí navíc byly školácké situace, které prostě musíme vyřešit,“ nechápal Machala.

„Hráči si to musejí asi vyhodnotit sami, jak se v hlavě na zápas připravili,“ dodal.

Přece jen se ale Prostějov mohl dostat zpátky do zápasu. Jenže to by potřeboval proměnit šance, do kterých se dostal.

Ve 32. minutě měl po zaváhání Bačkovského velkou příležitost Slaměna, nicméně domácí brankář nakonec dokázal svou chybu napravit. Těsně před poločasem pak Paškovu ránu z dálky zastavilo břevno.

„Hlavně šance Slaměny byla velká. Musím se na to ještě podívat, ale z prvního pohledu se mi zdálo, že to bylo zakončení skoro do prázdné brány. V případě Paškovy střely už je to pak i trochu o štěstí. Mohli jsme dát na 1:1 a zápas by pak určitě vypadal jinak. Místo toho jsme dostali gól na začátku druhého poločasu, což byla asi ještě větší rána, než ten první gól,“ konstatoval Machala.

V další šanci pak brankář Mucha vychytal Fotrovu šanci na hattrick, domácí už ale dokráčeli k důležitým třem bodům.

„V závěru podzimu naše forma bohužel nebyla dobrá. V zápase s Jihlavou jsme darovali soupeři hrubou chybou bod doma. V Brně jsme udělali další hrubku, ze které bylo vyloučení. Dnes přišly další. Je to škoda, protože jsme na tom určitě mohli být líp,“ řekl Machala.

Přes zimu by prostějovský kouč přivítal jisté omlazení kádru.

„Osa týmu nám stárne a je potřeba to doplnit o mladou krev. I když to nebude snadné, protože naši mladí hráči výkonnost na druhou ligu momentálně nemají,“ naznačil další směřování klubu.

FC Sellier & Bellot Vlašim – 1. SK Prostějov 2:0 (1:0)

Branky: 2. a 46. Fotr. Rozhodčí: Danev – Moláček, Melichar. ŽK: V. Svoboda – Kroupa. Diváci: 538.

Vlašim: Bačkovský – P. Breda, Broukal, J. Štochl, Mil. Kadlec – Janda, Januška (88. Blecha), Průcha, V. Svoboda – Dias (54. P. Plachý), Fotr (75. Jandera). Trenér: Daniel Šmejkal.

Prostějov: Mucha – Pašek, Schuster, Sus, Zapletal (46. Rolinc) - Šteigl (79. Kiška), Pernackyj (59. Kroupa), Polák, Slaměna, Lutonský – Koudelka. Trenér: Oldřich Machala.