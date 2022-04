V prvních třech duelech to byl jak útok, tak obrana, co svěřence Daniela Šmejkala trápilo. Měli skóre 1:10 a do útoku jim to, jak se říká, nešlapalo. Navíc inkasovali také spoustu branek.

„Měli jsme problémy a ležela na nás deka,“ uznal Šmejkal.

To se změnilo akorát v utkání proti Chrudimi (0:1). „Udělali jsme progres v defenzivě, v útoku si vytvoříme šance, ale neproměňujeme je,“ říkal tehdy po reprezentační přestávce kouč.

Proti Vyškovu to už jeho svěřencům začalo také pálit. Ještě tedy ne ze hry, ale v branku proměnili dvě standardky.

„Jsou to relativně nejjednodušší góly a jsme rádi, že jsme si standardními situacemi pomohli,“ usmál se kouč.

Znovu se ale vrátili do zajetých kolejí v obraně a inkasovali na vlastním hřišti dvě branky. Na vítězství to tak nestačilo. Navíc první gól padl po dvou zbytečných faulech a střela z následného přímého kopu šla na stranu gólmana. U druhé branky pak chyboval lacině na polovině hřiště Kušej a vyškovští nabídnuté přečíslení vyřešili brankou.

Konečně také ze hry se prostějovští prosadili až proti Vlašimi. A to hned třikrát – dvakrát šlo o rychlý protiútok, jednou hrál hlavní roli centr ze strany na Amobiho.

„Kdybychom dělali chytrý, mohli bychom říct, že jsme změnili tohle to a tohle to. Jenže my jsme si příležitosti vytvářeli i předtím, ale neproměňovali jsme je. Někdy je to tak, že bránu nemůžete trefit,“ analyzoval Šmejkal.

Ale stejně jako s Vyškovem i proti Vlašimi tahal brankář Bárta dvakrát míč ze své sítě. Oba góly pak inkasoval po kolmých pasech, kdy byl tým na vlastní polovině. U jedné z branek pak šlo o přihrávku pod sebe, u druhé zužitkoval soupeř závar.

„Z osmadevadesáti procent padne gól po chybě, ale nechtěl bych být konkrétní. Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, který si dokázal šance vytvořit stejně jako my,“ narážel Šmejkal na formu druhého celku F:NL.

Eskáčku vůbec nevyšel vstup do druhé půle, což jej provázelo také v derby. „Nedokážu posoudit, čím to je. Úvody druhých poločasů nám nevychází, dvakrát v prvních patnácti minutách inkasujeme a já pro to nemám odpověď. Na druhou stranu jsem rád, že se nám minulý duel povedlo zremizovat a s Vlašimí dokonce otočit. Ale souhlasím s tím, že branek jsme inkasovali moc a určité problémy v defenzivě máme. Směrem dozadu to není ideální,“ uzavřel Šmejkal.

Zlepšit to může Prostějov už ve středu, kdy zajíždí na hřiště páté Opavy. Utkání startuje v 18 hodin.

