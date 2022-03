"Myslím si, že jsme, až na nastavení, neodehráli špatný první poločas. Vytvořili jsme si v něm asi čtyři gólové příležitosti a chtělo to alespoň jednu z nich proměnit," mrzelo po zápase prostějovského kouče Daniela Šmejkala.

Domácí byli v první půli opravdu aktivnější. Častěji měli míč na svých kopačkách a něolikrát velice nadějně zaútočili. Jinak ale celková hra předváděná oběma celky příliš fotbalové krásy nepobrala. Na obou stranách bylo k vidění velké množství faulů a zákroků na hraně.

A když už to vypadalo, že se oba celky rozejdou smírně, dostal se míč na kopačku dvacetiletého Ladislava Krobota a ten jej z voleje nechytatelným způsobem napálil do Nemravovy sítě. "Bohužel to byla jedna z mála našich chyb, po které jsme ale okamžitě inkasovali," lomil rukama Šmejkal.

Během druhé půle sáhli domácí k několika změnám. Bohužel pro ně to však ke kýženému vyrovnání nevedlo. Pouze v 75. minutě se jim podařilo dostat míč za Miskovičova záda, gól však pro ofsajd nakonec neplatil. "Nevím, jestli skutečně byl. Úplně dobře jsem tu situaci neviděl," říkal prostějovský kouč a pokračoval: "V druhém poločase jsme už na náš předchozí výkon nenavázali, je to škoda."

Jednobrankové ústecké vedení trvalo až do nastaveného času, ve kterém se povedlo z velmi dobré střelecké pozice vsítit druhý gól čerstvě vystřídanému Vojtěchu Čítkovi, který tak stanovil konečné skóre zápasu na 2:0 ve prospěch Severočechů.

"Druhá inkasovaná branka pak vyplynula z toho, že už jsme hráli vabank. Ze zápasu jsme tedy zklamaní," řekl šéf prostějovské lavičky.

Hanáci tak po poměrně slušném podzimu za sebou nemají dobrý jarní start. Po jasné prohře v Brně v poměru 1:4 a nyní na své konto připsali další porážku. Příští kolo s předposledním Třincem tak už budou muset bezpodmínečně zvládnout.

"Něco asi budeme muset změnit. V prvním zápase Brno potvrdilo svou velkou kvalitu. Dnes jsme ale hráli sympaticky a chtěli jsme vyhrát. To se nám ale nepodařilo. Musíme se nad tím zamyslet a uvidíme," uzavřel Daniel Šmejkal.

1. SK Prostějov - FK Ústí nad Labem 0:2 (0:1)

Branky: 45+1 Krobot, 90+3 Čítek. ŽK: Schaffartzik, Urbanec, Kušej - Krobot. Diváci:

Prostějov: Nemrava – Zukal, Schaffartzik, Urbanec, Machynek (73. Bialek) – Stříž (62. Zapletal), Kopřiva, Jiráček (62. Hönig), Kušej – Koudelka, Bartolomeu (53. Píchal). Trenér: Daniel Šmejkal.

Ústí nad Labem: Plachý – Brak, Krobot (81. Hudec), Černý (68. Gedeon), Miskovič – Ogiomade (87. Čítek), Emmer (68. Jiránek), Kurka, Tymošenko – Švanda, Kabancov. Trenér: David Jarolím.