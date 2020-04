Od pondělí spolu znovu trénují fotbalisté druholigového Prostějova. Zatím po skupinkách, ale i to je lepší než nic.

„Po měsíci a půl je super,“ přikyvoval útočník Jan Koudelka a už se pomalu dívá směrem k datu 25. května. To by se mohl fotbalový kolotoč v Česku znovu rozběhnout.

„S hráči jsme si sedli a jasně si řekli, jaké jsou teď naše úkoly. To znamená připravit se během čtyř týdnů tak dobře, jak to jen bude možné, abychom se v soutěži nedostali do žádných problémů,“ doplnil ho trenér Pavel Šustr.

Ten hned na začátku potřeboval zjistit, v jakém stavu se mu mužstvo po nucené pauze zase sešlo.

,,Nebylo to nijak zvlášť potěšující, na druhou stranu ale ani žádný propadák,“ usmál se Šustr.

„Zkrátka takový stav, jaký se dal čekat, když se hráči připravují individuálně, ale nemají tak docela zpětnou vazbu, protože nedisponujeme různými vychytávkami jako GPS vesty a podobně,“ vysvětlil. „Dá se to srovnat například s návratem po vánočních svátcích, kdy je ten režim docela podobný,“ řekl Šustr.

PŘÍPRAVA S PARŤÁKEM MUŽSTVO NENAHRADÍ

Individuální přípravy v první a druhé lize se celkem logicky docela liší. Navíc situace v polovině března byla skutečně specifická. „Prvních pár dní, asi týden, jsem si dal trošku oraz. Pak jsme ale dostávali od trenéra plány, takže jsme chodili aspoň běhat. Jenže připravovat se sám je docela složité,“ potvrdil Koudelka, který nakonec získal parťáka v Michalu Střížovi. „Tři týdny jsme hlavně běhali a pracovali na odrazové síle. Měli jsme k dispozici různé překážky. Když pak situace povolila, tak jsme šli i na hřiště. To bylo dobré, zapojili jsme do toho i trochu balon. Ale i tak to k ideálu mělo daleko,“ řekl autor dvou podzimních branek.

„Když vás běží deset a všichni jsou rychlejší, tak se snažíte přidat a aspoň se udržet. Když jste sám, nebo i ve dvou, tak je to daleko těžší vymáčknout se. Člověk toho nenatrénuje tolik, i když si třeba myslí, že jde naplno. Kolektiv z vás dostane víc,“ popsal těžkosti.

„To platí pro běhání i pro hru. Nehledě na to, že vás to úplně jinak baví, když je to trochu vyhecované. Teď, i když v omezených podmínkách už je to daleko lepší. Má to řád,“ doplnil Koudelka.

I návrat mezi spoluhráče mistr světa i Evropy v malém fotbale Koudelka ocenil. „Je super, že jsme zase pohromadě. Neviděli jsme se měsíc a půl. Je to teď jako po dlouhé dovolené,“ prozradil.

ŠUSTR BY SI PŘÁL VÍC ČASU NA PŘÍPRAVU

Jenže právě proto bude potřeba v tréninku řádně přitlačit a máknout, aby byli hráči 1. SK na druholigový restart připraveni odpovídajícím způsobem.

„Zatím jsme koncipovali jsme trénink tak, aby to hráče bavilo. Všichni byli rádi, že se zase vidíme pohromadě, ale taky si uvědomuje, že bude potřeba dobře potrénovat. Máme tam věci, které jsou s míčem na hřišti, ale další budeme muset odběhat,“ přepíná zpátky do současnosti Šustr.

„Na to abychom se zvládli nachystat tak, jak bych si představoval, bychom potřebovali více času. Uděláme ale všechno pro to, abychom se připravili maximálně dobře,“ pousmál se Šustr, který už dříve řekl, že by chtěl mít s kompletním týmem k dispozici alespoň tři až čtyři týdny.

Zároveň ale ví, že vzhledem k okolnostem to asi nepůjde. Podle současného modelu by fotbalisté mohli začít trénovat jako před koronavirem od 11. května.

„Snad to tak bude a půjde to co nejdřív. Zatím jsme měli přihrávková cvičení se střelbou, ale všechno je to roztahané, abychom dodržovali předepsané rozestupy. Je fakt, že s obvyklým tréninkem to moc společného nemá. Na druhou stranu je dobré, že aspoň můžeme být spolu na hřišti,“ řekl Koudelka, který přiznal, že se potřeboval po pauze s míčem znovu trochu seznámit.

„Bylo to, jak kdybych do balonu kopal poprvé. Zpracování míče nebylo hned ideální, ale do toho se dostaneme rychle,“ culil se Koudelka.

„Zatím máme čas. Je to podobné, jako kdyby byl začátek února, tedy začátek přípravy a my měli začít hrát v březnu. Snad se do 25. května nic nestane a budeme moct opravdu začít,“ zadoufal.

Představa léta plného fotbalu jej nijak neděsí.

„Bude to asi dlouhé, až do zimy, ale letní pauza je stejně docela krátká. Zase z toho aspoň přes léto nevypadneme. Dá se čekat nahuštěný program. Ukáže se, kdo je jak silný i po psychické stránce,“ dodal Koudelka.

PROSTĚJOV CHCE DOHRÁT

Podobně hovoří i jeho kouč.

„Pokud by šlo jen o můj názor, tak já bych klidně hrál celé léto,“ usmál se Šustr. Také z celého klubu pak cítí snahu ročník dokončit.

„Je to otázka na vedení klubu, ale z porad, které jsme společně absolvovali, jsem nabyl přesvědčení, že rozhodně chceme soutěž dohrát,“ podotkl Šustr.

Pár otazníků však ve vzduchu pořád poletuje. Například, co se stane, když někdo z hráčů onemocní, nebo zda budou hráči hromadně testováni.

Osmadvacetiletý Koudelka se ale zdravotních rizik neděsí. Věří expertům. „Všichni se na fotbal těšíme, i když víme, že riziko tam je. Ale to riziko je z mého pohledu všude,“ prohlásil Koudelka. „Nevíme, kdo a kde to může chytnout. Může to chytnout někdo z jiného týmu. Musíme věřit, že když nám opravdu povolí odborníci hrát, tak ví, co dělají,“ poznamenal. „Uvidíme, s čím přijde Ligová fotbalová asociace, jestli třeba nařídí povinné testy,“ dodal Koudelka.